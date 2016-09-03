Спорт
Стали известны победители первого дня велогонок на призы "Казахстанской правды"
Татьяна Бредихина
Сегодня на велотреке "Сарыарка" в Астане состоялась торжественная церемония открытия республиканских соревнований по велосипедному спорту в гонках на треке на призы газеты "Казахстанская правда", передает Kazpravda.kz.

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В ней приняли участие почетные гости – легендарные велогонщики, чьи имена вписаны в историю казахстанского велоспорта, ветераны и организаторы спорта: олимпийский чемпион Лондона Александр Винокуров, заслуженные деятели спорта РК Анатолий Степаненко и Валентина Кузнецова, чемпион мира в гонках на треке Марат Сатыбалдиев, государственный тренер РК по велосипедному спорту Жетес Сулейменов, директор "Центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту" Бауржан Мукашев, генеральный секретарь казахстанской Федерации велосипедного спорта Тулпар Мансуров, а также заместитель председателя правления – главный редактор АО "РГ "Казахстанская правда" Татьяна Костина.

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Председатель правления АО "Республиканская газета "Казахстанская правда" Александр Тараков поприветствовал воспитанников отделений детско-юношеских спортивных школ, специализированных ДЮСШ олимпийского резерва и клубов из всех регионов страны.

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"Турнир проходит в год игр четырехлетия – Олимпиады, а значит, и медали будут с олимпийским отливом. Ведь благодаря Александру Винокурову велоспорт стал для казахстанцев золотоносным видом. Вдвойне символично и то, что соревнования посвящены 25-летию Независимости, и это придаст наградам особую весомость", – сказал Тараков.

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По итогам первого дня соревнований в групповой гонке на 48 кругов с 8 промежуточными финишами "золото" среди юношей завоевал Болат Ниязов, "серебро" – Виктор Голов, "бронзу" – Андрей Чугай. У младших юношей в этом виде соревнований первым был Бауржан Жаппарулы, вторым – Владислав Эйхорн, третьим – Арланбек Жаилганов.

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Девушки же преодолели 36 кругов с 6 промежуточными финишами. Лучший результат показала Светлана Пащенко, затем финишировали Дана Ахметова и Анастасия Шаповалова. У младших девушек места распределились в следующем порядке: Акпеил Осим, Дарья Тюлькина, Кристина Стужук.

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В групповой гонке скретч на 40 кругов среди юношей победителем стал Дмитрий Шевцов, за ним Болат Ниязов и Нуржан Хатпин. У младших юношей победу вырвал Бауржан Жаппарулы, вторым был Владислав Эйхорн, третьим – Андрей Бетц.

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У девушек, состязавшихся в групповой гонке на 30 кругов, места распределились соответственно: "золото" – Анастасия Шаповалова, "серебро" – Анель Айзахметова, "бронза" – Айнур Аблайханова. Среди младших девушек лидировала Кристина Стужук, за ней – Дарья Тюлькина и Любовь Репп.

В командном зачете после двух дней соревнований в лидерах ОСДЮСШОР им. А. Кивилева (Талдыкорган) – четыре "золота" и три "бронзы". Второе место у СРШИКОР им. К. Мунайтпасова (Астана) три "золота" и "бронза", на третьей позиции – ЦОП, в копилке которого четыре "серебра" и "бронза".

Соревнования продолжатся завтра, 4 сентября. В тот же день в 11.30 состоится награждение победителей республиканских соревнований.

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