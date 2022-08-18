Стали известны подробности двойного убийства в Актау

В одном из центральных микрорайонов Актау произошло двойное убийство. Полицейские задержали подозреваемого «по горячим следам». Жители соседних квартир рассказали подробности злосчастной ночи. По их словам, помимо погибших, в этом деле была еще одна потерпевшая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В среду, 17 августа, в социальных сетях распространялось видео, на котором полицейские перекрыли все выезды и досматривали каждую машину в 14 микрорайоне города Актау. Позже, в тот же день стражи порядка объяснили, что таким образом разыскивали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины. В полиции рассказали, что предполагаемый преступник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» одного и более лиц (ст. 99, ч. 2). В интересах следствия, другие обстоятельства дела не раскрываются, сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Каплю света на эту историю пролили соседи, ставшие случайными свидетелями произошедшего. Так, брат девушки, вызвавшей полицию, до сих пор приходит в себя от шока. Он говорит, что в тот день мать, уходя на работу, оставила дверь открытой нараспашку. После этого случая в семье было решено не устраивать сквозняки и закрываться на замок.

«Я тем утром рано проснулся, искупался, сел перед телевизором послушать музыку и уснул. Спустя какое-то время меня будит сестра. Рассказывает, что к нам в квартиру забежала полуголая женщина, в одном нижнем белье, просила вызвать полицию, рассказала, что на 8 этаже произошло двойное убийство. И якобы преступник насильно удерживал ее в квартире и издевался над ней», - рассказал Аркен Кусбек.

Сам Аркен девушку не видел. Когда сестра его разбудила потерпевшую уже забрали полицейские. По словам сестры, эта женщина была сильно напугана, пыталась скрывать свою наготу, отчего горбилась и держа руки на уровне груди.

Другая жительница этого дома пояснила, что с погибшими знакома не была. Данная квартира сдавалась на сутки и по часам. Компании там собирались часто. Этот день не был исключением.

«Насколько я слышала, сначала в квартиру пришла одна пара. Затем к ним присоединилась другая. Видимо, пили, отдыхали. Как мне сказали, один из них вышел в магазин, а когда вернулся, что-то увидел, сильно приревновал свою даму. И убил и ее и мужчину. Где-то в 5 часов утра я слышала женский крик. Выглянула в окно. Тишина. Даже не поняла, откуда именно был звук. По всей видимости тогда он их и убивал», - предоложила соседка по этажу Ляззат Достанова.

По словам людей, общавшихся с потерпевшей, после убийства мужчина удерживал третью женщину в квартире, угрожал ей и издевался. Утром, около 11 часов, уличив удобный момент, потерпевшая попыталась сбежать. Поняв, что женщины нет в квартире, подозреваемый решил скрыться. Однако полицейским удалось найти и задержать его.