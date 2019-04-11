Стали известны подробности нападения на полицейских в Алматы

В Алматы рядовое задержание едва не закончилось гибелью двух полицейских. Один из них получил два ножевых ранения и сейчас находится в реанимации. Во время следствия выяснилось, что криминальный инцидент произошел из-за 40 тысяч тенге, передает 1tv.kz.
Водитель, подрабатывавший частным извозом на арендованном автомобиле, задолжал 14 тысяч тенге за два дня проката. В ответ разгневанный хозяин машины решил проучить штрафника. Вчетвером вместе с друзьями они жестоко избили арендатора, отобрали два сотовых телефона, и вместо 14 велели принести 40 тысяч тенге. Обиженный таксист сразу же обратился в полицию.
"Расследовать данный факт было поручено оперативным сотрудниками отдела криминальной полиции УП Наурызбайского района. И в условленное время, это парковка одного из торговых домов в Ауезовском районе, сам заявитель прибыл в сопровождении полицейских. И при попытке задержать их, они оказали активное физическое сопротивление. Их было четверо", – сообщила руководитель пресс-службы ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Один из подозреваемых выхватил нож. В итоге, двое полицейских оказались на больничной койке.
"Первому пациенту оказана помощь. Первичная хирургическая обработка раны. Он не нуждался в стационарном лечении, поэтому был отправлен на амбулаторное лечение. Второму пациенту произведена операция. В данный момент пациент находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое, стабильное", – рассказал заместитель главного врача ГКБ №7 Камбар Байжигитов.
По городу срочно ввели план "Перехват". И спустя пять часов двое из четырех нападавших были задержаны. Личности остальных уже установлены.
У главного фигуранта ни капли раскаяния. О дерзком и тяжком преступлении он рассказывает как о рядовом эпизоде из своей жизни. По его словам, свой нож он взял из дома "для страховки, потому что всякое бывает".
Остальные трое участников нападения прежде в криминальных делах замечены не были. Но суд вряд ли учтет это обстоятельство. Вымогательство и вооруженное нападение на полицейских – весьма серьезные обвинения.