Стали известны подробности загадочной смерти пятиклассницы из Шымкента
Шымкент потрясла смерть пятиклассницы. Причина пока остается загадкой. Известно, что накануне ей стало плохо дома. У девочки были сильные головные боли и рвота. Родные сразу не стали вызывать медиков, посчитав, что у подростка обычное отравление. В случившимся брат покойной винит родную мать и школьных педагогов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
Загадочная смерть пятиклассницы Майи Андреевой встревожила жителей этой многоэтажки. 10 декабря девочка скончалась в собственной квартире. В этот день дома рядом с ней находилась мать. Близкие люди рассказывают, что Майя жаловалась на головную боль. Ее несколько раз рвало. Скорую вызывать не стали.
"Думали, обычное отравление у нее. Ребенок два раза вырвал и уснул, и не проснулся. Когда мы ее подошли звать кушать она уже была мертва", – рассказала близкий друг семьи Надежда Рузметова.
Только после этого родственники вызвали скорую. Но медики лишь констатировали смерть. Известно, что Майя болела еще с прошлой недели. Близкие думали, что у нее простуда. Журналистам удалось побеседовать с братом покойной девочки. По его словам, эксперты после вскрытия заявили родным, что причиной смерти подростка мог стать менингит.
"Менингит не долечили. Не уследили в школе, тут не уследили. Вина взрослых. Мне сейчас сказали: "Она ходила в школу, ее рвало". Почему преподаватели не заметили вот этого? Почему взрослые люди, образованные, которые учат детей, этого не заметили. Мать тоже виновата. Я не спорю. Почему она не уследила за своим ребенком?" – говорит брат погибшей девочки.
Школа, где училась Майя, расположена недалеко от дома. Директор учебного заведения в телефонном разговоре рассказала, что 9 декабря девочка пожаловалась классному руководителю лишь на сильную головную боль. Но было это в тот момент, когда педагог провожала Майю домой, говорит директор.
"На следующий день девочка в школу не пришла. Бабушка мне сказала, что девочка недомогала с субботы. То есть в субботу ей было плохо. Они в субботу не обучаются. Вся семья думала, что это простуда", – отметила директор школы-лицея №41 Айна Сарымсакова.
Девочка была из многодетной семьи. Отец погиб. Мать воспитывала семерых детей одна. В школе Майя училась хорошо. Учителя говорят, что она была активной ученицей. После того, как ее не стало, весь лицей решил оказать семье помощь в организации похорон.
Позднее эксперты предоставили родственникам справку с предположительной причиной смерти пятиклассницы. По предварительным данным, у девочки оторвался тромб, в результате чего произошло кровоизлияние в мозг. Но точные результаты, как заявили в полиции, станут известны в течение месяца. По данному инциденту сейчас идет расследование и назначен ряд экспертиз.