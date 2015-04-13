Стали известны призеры Республиканского детского фестиваля искусств

Итоги Республиканского детского фестиваля искусств сообщили в пресс-службе Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК, передает Kazpravda.kz
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Как сообщается, по итогам фестиваля были определены лучшие конкурсные работы (спектакли) и исполнители по номинациям: "Лучшее актерское воплощение образа", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший сценический костюм", "Лучшая роль второго плана" и "Лучшая хореография".
"Так, лауреатами фестиваля стали театральные коллективы Павлодарской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской областей и Астаны. Награждены дипломом Гран-при: образцовая театральная студия "Маска" и образовательно-досуговый комплекс "Кайнар" из Павлодарской области и Экибастуза. I место присуждено театральным коллективам: "Театр миниатюр" и Дом детского творчества из села Аксу Павлодарской области", – указывается в распространенном пресс-релизе.
II место, по информации пресс-службы, заняли театральные коллективы Детско-юношеского театра "Радость" из Уральска и "Вдохновение" из поселка Каменское Сандыкского района Акмолинской области.
III место присуждено театральным коллективам: "Алтын шашу" карагандинской школы искусств №2; "Шабыт" столичной школы искусств №2; "Айгөлек" из Дворца детей и юношества "Үміт" села Мерке Меркенского района Жамбылской области.
Кроме того, были отмечены дипломами и призами отдельные участники по номинациям: "Лучшая мужская роль" – Виталий Мосин из Караганды, "Лучшая женская роль" – Аршат Жакыпова из Актобе, "Лучшая роль второго плана" – Мухаммад Бекжанов из Шымкента, "Лучшее актерское воплощение образа" – Айдана Касымханова из Семея, "Лучший сценический костюм" – Нуржас Реимбаев из Астаны, "Лучшая хореография" – Л. Ким из села Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области.
"Все 16 детских театральных коллективов республики выступили достойно и показали очень высокий класс артистизма, хореографии, музыкальных навыков и актерской игры, что для юных театралов было очень даже "по плечу", несмотря на их возраст. Тематика постановок варьировалась от казахских народных сказок, русской зарубежной классики до произведений, посвященных Великой Отечественной войне, что особенно актуально в преддверии 70-летнего юбилея Победы", – отметили в пресс-службе.
Мероприятие проходило в Астане с 9 по 10 апреля на базе школы КазНУИ. Фестиваль взял старт в 2008 году и стал традицией, способствующей поиску одаренных детей, приобщению их к миру искусства и развитию творческого потенциала юных театралов. Участниками стали победители областных конкурсов детских театральных коллективов организаций среднего и дополнительного образования. Конкурсанты представили интересную программу выступлений по 3 направлениям: музыкальные (опера, балет, мюзикл), драматические и кукольные спектакли. В состав жюри вошли именитые преподаватели КазНУИ и актеры столичных театров.