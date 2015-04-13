Культура

Стали известны призеры Республиканского детского фестиваля искусств

Эльмира Киргеева
Итоги Республиканского детского фестиваля искусств сообщили в пресс-службе Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, по итогам фестиваля были определены лучшие конкурсные работы (спектакли) и исполнители по номинациям: "Лучшее актерское воплощение образа", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший сценический костюм", "Лучшая роль второго плана" и "Лучшая хореография".

"Так, лауреатами фестиваля стали театральные коллективы Павлодарской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской областей и Астаны. Награждены дипломом Гран-при: образцовая театральная студия "Маска" и образовательно-досуговый комплекс "Кайнар" из Павлодарской области и Экибастуза. I место присуждено театральным коллективам: "Театр миниатюр" и Дом детского творчества из села Аксу Павлодарской области", – указывается в распространенном пресс-релизе.

II место, по информации пресс-службы, заняли театральные коллективы Детско-юношеского театра "Радость" из Уральска и "Вдохновение" из поселка Каменское Сандыкского района Акмолинской области.

III место присуждено театральным коллективам: "Алтын шашу" карагандинской школы искусств №2; "Шабыт" столичной школы искусств №2;  "Айгөлек" из Дворца детей и юношества "Үміт" села Мерке Меркенского района Жамбылской области.

Республиканский детский фестиваль искусств

Кроме того, были отмечены дипломами и призами отдельные участники по номинациям: "Лучшая мужская роль" – Виталий Мосин из Караганды, "Лучшая женская роль" – Аршат Жакыпова из Актобе, "Лучшая роль второго плана" – Мухаммад Бекжанов из Шымкента, "Лучшее актерское воплощение образа" – Айдана Касымханова из Семея, "Лучший сценический костюм" – Нуржас Реимбаев из Астаны, "Лучшая хореография" – Л. Ким из села Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области.

"Все 16 детских театральных коллективов республики выступили достойно и показали очень высокий класс артистизма, хореографии, музыкальных навыков и актерской игры, что для юных театралов было очень даже "по плечу", несмотря на их возраст. Тематика постановок варьировалась от казахских народных сказок, русской зарубежной классики до произведений, посвященных Великой Отечественной войне, что особенно актуально в преддверии 70-летнего юбилея Победы", – отметили в пресс-службе.

Мероприятие проходило в Астане с 9 по 10 апреля на базе школы КазНУИ. Фестиваль взял старт в 2008 году и стал традицией, способствующей поиску одаренных детей, приобщению их к миру искусства и развитию творческого потенциала юных театралов. Участниками стали победители областных конкурсов детских театральных коллективов организаций среднего и дополнительного образования. Конкурсанты представили интересную программу выступлений по 3 направлениям: музыкальные (опера, балет, мюзикл), драматические и кукольные спектакли. В состав жюри вошли именитые преподаватели КазНУИ и актеры столичных театров.

Республиканский детский фестиваль искусств

Популярное

Все
Евразиец на все времена
В условиях кризиса у казахстанцев не так много возможностей для сохранения и приумножения сбережений
Выборы как часть новой истории
Про осетра никто и не вспомнил…
В Восточном Казахстане в квазигосударственных структурах выявили коррупционные риски
Кто победит в битве за битум?
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокированию звонков от мошенников казахстанцам
Доход по осени считают
Подготовка к саммиту
Тимур и его команда
Право быть независимым
Завершается уборка риса
Хвала рукам, что пахнут хлебом
Нехватка мест – одна из острых проблем Алматинской области, где ежегодно растет число школ с трехсменным обучением
Шаг в новую эпоху
Диалог о налогах
Победило знание
Что такое Улытау?
Переосмыслить жизнь
Невзаимозаменяемый
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Культура , Музыка
Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Малайзии
Культура
Захоронение воина сакской эпохи нашли в Алматы
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Культура
Главы стран СНГ подписали заявление о развитии сотрудничест…
Культура , Музыка
Песни Димаша Кудайбергена звучат в Антарктиде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]