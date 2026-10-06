Стали известны результаты внеплановой проверки Атырауского НПЗ

Фото с сайта Минэкологии

Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Основанием для ее проведения стали многочисленные жалобы жителей на качество воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

По результатам проверки выявлен ряд нарушений экологических требований. В частности, не проведены расчеты выбросов и не определены нормативы допустимых выбросов для отдельных технологических печей установок, а также резервуаров УЗК (установки замедленного коксования).

Кроме того, установлено, что 25 августа и в период со 2 по 7 сентября в результате аварийных ситуаций на КУПС (комбинированной установке производства серы) и УКК (установке каталитического крекинга) осуществлялись сбросы газа на факельную установку. Общая масса газа, сожженного за указанное время, составила более 100 тонн. Также зафиксированы внеплановые простои и ремонтные работы.

На отдельных источниках производственных объектов зафиксированы превышения установленных нормативов выбросов оксида углерода, оксида и диоксида азота.

Проверкой также выявлены нарушения требований к работе автоматизированной системы мониторинга эмиссий и выполнению мероприятий по снижению выбросов от стационарных источников в периоды неблагоприятных метеорологических условий.