Стали известны соперники казахстанских клубов в Лиге Европы

Спорт
Ерзат Сергазин
Фото с сайта freelook.info
В первом квалификационном раунде Лиги Европы отечественные коллективы "Кайрат", "Ордабасы" и "Актобе" сразятся с "Теутой", "Чукарички" и "МТК Будапешт" соответственно, передает Kazpravda.kz.

Согласно жребию Лиги Европы, серебряный призер прошлогоднего первенства республики – алматинский "Кайрат" – в матче первого отборочного раунда сыграет с албанской "Теутой". Отметим, что коллектив из Албании в национальном первенстве своей страны сезона 2015/16 занял 4-е место. 

Первый матч между данными коллективами пройдет 30 июня в Албании, ответный поединок запланирован на 7 июля в Алматы.

Первая игра шымкентского "Ордабасы" с бронзовым призером чемпионата Сербии – командой "Чукарички" состоится 30 июня в Белграде, ответная встреча – 7 июля в Шымкенте.

Еще один участник от Казахстана в Лиге Европы – "Актобе" из одноименного города в первом квалификационном раунде второго по значимости футбольного турнира Старого Света сразится с одним из самых известных венгерских клубов – "МТК Будапешт". Первая встреча пройдет в Актобе 30 июня, ответный поединок состоится 7 июля в Будапеште.

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