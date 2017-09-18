Спорт
Стали известны сроки возвращения GGG на ринг и возможные соперники
Как передает журналист CBS Sports Лайл Фитцсиммонс со ссылкой на промоутера Тома Леффлера, следующий бой Геннадия Головкина ориентировочно пройдет в декабре, сообщает sports.kz
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Потенциальными оппонентами GGG в декабрьском поединке являются британец Билли Джо Сондерс и пуэрториканец Мигель Котто. Реванш с Саулем Альваресом возможен в мае 2018 года.
Леффлер добавил, что Сондерс желает за бой с Головкиным "сумасшедшие деньги", а по поводу возможности встречи с Котто "есть один способ это выяснить".
Напомним, что накануне Головкин провел поединок с Альваресом, который завершился ничейным результатом.