Стали известны сроки возвращения GGG на ринг и возможные соперники

Спорт
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Наталия Буланова
Как передает журналист CBS Sports Лайл Фитцсиммонс со ссылкой на промоутера Тома Леффлера, следующий бой Геннадия Головкина ориентировочно пройдет в декабре, сообщает sports.kz.

Потенциальными оппонентами GGG в декабрьском поединке являются британец Билли Джо Сондерс и пуэрториканец Мигель Котто. Реванш с Саулем Альваресом возможен в мае 2018 года.

Леффлер добавил, что Сондерс желает за бой с Головкиным "сумасшедшие деньги", а по поводу возможности встречи с Котто "есть один способ это выяснить".

Напомним, что накануне Головкин провел поединок с Альваресом, который завершился ничейным результатом.

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