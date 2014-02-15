Стали новоселами

К. Кушербаев призвал молодых специалистов работать, воспитывать детей достойными людьми и выразил уверенность, что все у них получится. Не обошлось и без сюрпризов: все 17 новоселов вместе с ключами от квартир получили от акима холодильники. А в завершение встречи глава области поделился с выпускниками детдома весьма радостной новостью. По его словам, уже в текущем году акимат совместно с нефтяными компаниями региона построит в Приаралье деревню семейного типа для детей-сирот, в которой для них будет создана теплая, домашняя атмосфера.

Юрий ЛИ, Кызылординская область