Стали переносить тяжелее – клиника COVID-19 изменилась у детей в Казахстане

Главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения Казахстана Динагуль Баешева заявила, что сейчас дети поступают с синдромом интоксикации, тогда как ранее их самочувствие при коронавирусе, в основном, не страдало, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Динагуль Баешева сообщила, что сейчас поменялась клиника пациентов, которых госпитализируют в стационар.

«Если в первую волну, это был небольшой кашель, самочувствие детей, в основном, не страдало – была небольшая боль в горле, у некоторых – повышение температуры, и у совсем небольшой группы детей был диарейный синдром, то на сегодняшний день картина кардинально поменялась – дети поступают с синдромом интоксикации. Это высокая температура, кашель. Особенно, когда в процесс вовлекается гортань, когда есть клиника осиплости горла, грубого лающего кашля и затрудненный вдох на фоне высокой температуры, для детей это опасно. В народе говорят «ложный круп». На сегодня мы сталкиваемся именно с этой клиникой», – пояснила инфекционист.

Более того, отметила она, сейчас в инфекционный процесс вовлекается центральная нервная система, а любое вовлечение центральной нервной системы при любой инфекции рассматривается как тяжелое состояние.

Также поступают дети с наличием диарейного синдрома.

К слову, сейчас, по ее данным, реже встречается такое грозное осложнение, как мультисистемный воспалительный синдром. Если в первые 2 года пандемии в Казахстане было зарегистрировано по 46 таких случаев среди детей, то с начала года зафиксировано всего 6.

«На сегодня по всем этим состояниям у нас имеются клинические протоколы, где расписаны пошаговые диагностика и лечение», – заверила Динагуль Баешева.