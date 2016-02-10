​Стали самостоятельными

Документ подписали представители филиала МК «Жас Отан» по Алматинской области, штаба «Жасыл Ел» и ЖГУ. Стороны пришли к единому мнению о необходимости взаимодействия в реализации общественной акции «Сәтті қадам» – «Путевка в жизнь», инициированной партией «Нур Отан». Главная цель социального проекта – содействие трудоустройству молодежи.

Как отметил исполнительный секретарь филиала МК «Жас Отан», директор молодежного ресурсного центра Алматинской области Айдын Нурмухамбетов, сейчас, в условиях глобального экономичес­кого кризиса, дипломированным молодым специалистам нелегко найти работу по специальности. Часто мешает отсутствие опыта, работодатели отдают предпочтение соискателям со стажем. С июля 2013 года по инициативе молодежного крыла партии в Жетысу, впрочем, как и во всех регионах республики, стартовал проект по организации трудовой стажировки среди выпускников вузов. Тем самым у вчерашних студентов появилась возможность начать карьеру в крупных государственных холдингах и нацкомпаниях, министерствах и ведомствах. За 2 года акция «Сәтті қадам» набрала большую популярность, значительно выросло число желающих принять участие в ней. В итоге список предприятий и организаций, в которых можно пройти стажировку, был увеличен до 300.

По информации центрального аппарата МК «Жас Отан», в прошлом году заявки на участие в проекте подали более 5 тыс. человек. По итогам собеседования около 1 500 молодых специалистов были направлены на стажировку в государственные органы и национальные компании. Часть из них получила постоянную работу. С недавнего времени по многочисленным просьбам студентов к конкурсу стали допускать выпускников колледжей. Для этого подписаны дополнительные меморандумы с работодателями.

Что касается участников проекта нынешнего года, то в Алматинской области молодых специалистов могут принять на работу в областной акимат, а также региональные филиалы «Казахтелекома», Казпочты, производственные компании «Арлан 777», «ДСУ-13», «Байтерек», Coca cola bottlers и др.

По словам декана финансово-экономического факультета ЖГУ Болата Сериева, специальная комиссия будет отбирать претендентов по критериям знания языков и профильных предметов, коммуникабельности, участия в общественной жизни. Проект «Сәтті қадам» дает возможность молодежи получить профессиональные навыки, расширить кругозор, повысить квалификацию.