Стали символом Ёни и Суни

Напомним, что Всемирная выставка "ЭКСПО" проводится с 1851 года и считается третьим крупнейшим событием в мире после Олимпийских игр и Кубка мира по футболу ФИФА. Это мероприятие стало открытой меж­дународной площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. С целью решения вопросов организации и проведения ЭКСПО в 1928 году было создано Международное бюро выставок (МБВ).



Для проведения выставки 2012 года, проходившей по теме "Живой океан и прибрежная зона: разнообразие ресурсов и их рациональное использование", было выбрано уникальное место в портовом городе Ёсу, с которого хорошо просматриваются местные красоты: 300 островов, горы и сам город, мелькающий огнями. Официальными талисманами ЭКСПО-2012 стали Ёни и Суни, олицетворяющие планктон как основной источник пищи для морских обитателей и поглотитель углекислого газа из атмосферы. Темно-синий цвет Ёни символизирует глубокие воды океана и его безграничные природные ресурсы, в то время как ярко-красный цвет Суни представляет живые организмы мирового океана и суши.



По концепции место проведения ЭКСПО было разделено на три зоны: город, побережье и океан. Праздничные и официальные мероприятия соответственно между собой разделили так называемая цифровая галерея выставки EDG (Expo Digital Gallery), Океанический парк (Ocean Experience Park) и сцена "Большая О" (Big O).



Значение мирового океана для жизни планеты, разнообразие океан­ской флоры и фауны, история мореплавания и исследования океанов и морей человеком – обо всем этом рассказывали посетителям тематические павильоны. Кроме того, гости ЭКСПО смогли получить информацию о масштабах экологических проблем и о том, как новые технологии и рациональное использование ресурсов мирового океана могут помочь человечеству справиться с глобальными вызовами, к примеру, такими, как топливный кризис.



В том же ключе были построе­ны экспозиции национальных павильонов стран-участниц. К примеру, павильон страны-хозяйки отражал основную концепцию – жажду исследований возможностей океана.

В качестве основных в корейском павильоне были представлены цифровые медиашоу. В выставочном зале гостей ждали визуальные видеоинсталляции, созданные с помощью аналоговых и цифровых технологий, а в медиа­зале с уникального сферического экрана с углом обзора в 360 градусов демонстрировались видеоролики о Корее как о ведущем игроке морской промышленности в мире. Не меньший интерес вызвал у гостей выставки самый высокий павильон – 67-метровая башня Sky Tower. Реконструированная из устаревшего цементо­хранилища, она выполнена в форме арфы, которая символизирует высокие морские волны, и представляет собой огромный орган. Этот орган ежедневно возвещал о начале и окончании выставки, а также проигрывал гимны стран – участниц ЭКСПО-2012, обеспечивая музыкальное сопровождение концертам. Как самый громкий орган в мире инструмент занесен в Книгу рекордов Гиннесса.



Ежедневно в рамках мероприятия проводилось порядка сотни культурных представлений. Особенно красочными стали концерты на сцене Big O, представляющей собой символ ЭКСПО-2012. Подвижная и способная погружаться под воду и вновь всплывать на поверхность, сцена установлена на дамбе, сооруженной прямо посреди моря и соединяющей водное пространство с материком.

Во всемирной экспозиции приняли участие представители 104 стран и 10 международных организаций, в числе которых ООН.



Казахстан в ЭКСПО-2012 официально принимал участие в четвертый раз, а торжественное открытие дня нашей страны, 28 июля, с поднятием национального флага перед ЭКСПО-холлом, стало одним из ярких событий экспозиции. После официальной церемонии и праздничной концерт­ной программы корейская и казахстанская делегации побывали в цифровой медиагалерее, где на больших полотнах был продемонстрирован презентационный ролик ЭКСПО-2017. Нужно отметить, что почетные гости высоко оценили развитие основной тематики казахстанского павильона. Здесь на фоне темы сбережения водных ресурсов отражены традиции и инновации в культуре и науке, бизнесе и туризме. Были широко представлены как история и традиции страны, ее современной жизни, так и перспективы будущего РК. Особое место в казахстанском павильоне было уделено кандидатуре Астаны на проведение ЭКСПО в 2017 году.



Последний день ЭКСПО-2012 был посвящен обсуждению и принятию экологической Декларации Ёсу, содержащей призыв к главам государств и обществу поддержать идею "зеленого роста" на основе рационального использования ресурсов океана.

