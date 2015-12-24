​Стало больше рабочих мест

В рамках программ социальной ответственности бизнеса завод построил школу на 1 200 учащихся и детский сад на 100 мест в Турксибском районе, а также ряд жилых комплексов в Бостандыкском и Медеуском районах. В настоящий момент завод «Электрокабель» ведет работы по электроснабжению объектов Универсиады-2017. Кроме того, в рамках направления «Интегрированный город» программы развития «Алматы-2020» предприятие осуществляет строительство поликлиники на 700 мест в Наурызбайском районе мегаполиса.

Другой объект – ТЦ «Золотой Базар». Двух­этажный торговый центр – единственный в Цент­ральной Азии специализированный хаб, где продают исключительно ювелирные изделия. Общая площадь торгового центра составляет 10 тыс. кв. м, торговая – 5 500 кв. м. На сегодня «Золотой Базар» обеспечил работой 700 человек, однако в ближайшем будущем их число возрастет до 1 400.