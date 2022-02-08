Стало известно, чем займется ООН в 2022 году В мире Анастасия Шварц

Борьба с пандемией, финансовым кризисом, «цифровым хаосом», обеспечение мира и безопасности, решение проблем, касающихся изменения климата...

Такие приоритеты работы ООН на 2022 год обозначил Генеральный секретарь

этой организации.



В январе Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил на Генеральной Ассамблее ООН с речью, в которой определил приоритеты работы международной структуры на 2022 год.



Генсек ООН подчеркнул, что современный мир столкнулся со множеством комплексных кризисов и проблем, в основе которых, по его мнению, лежат провалы в системе международного управления. Многие модели многостороннего сотрудничества устарели, потеряли эффективность и более не способны защищать общественные институты, предназначенные для поддержки благополучия человечества в различных сферах. Сложившая­ся ситуация требует действий, причем действий срочных.



«Вокруг нас полыхает глобальный пожар самого высокого уровня, требующий всеобщей мобилизации во всех странах мира», – предупредил Антониу Гутерриш.

Пять элементов этого «глобального пожара» – пандемия коронавируса, мировой финансовый кризис, изменение климата, беззаконие в киберпространстве, угрозы миру и безопасности. Именно эти направления Генсек ООН и обозначил как важнейшие приоритеты в работе организации и всего мира.



Борьба с пандемией



Нынешний год – третий для глобальной пандемии коронавируса, и даже сегодня, когда у мира уже есть инструменты и возможности для полного решения проблемы, COVID-19 по-прежнему отравляет нашу жизнь во многих ее аспектах. Поэтому борьба с распространением заболевания остается задачей номер один, требует самых решительных и активных действий.



«В то же время борьба с коронавирусом не должна быть предлогом для того, чтобы подрывать права человека, сужать пространство для гражданского общества и ущемлять свободу прессы», – предупредил Антониу Гутерриш.



Он вновь высказался против политики, которую называет «апартеидом» (travel apartheid), имея в виду чрезмерные ограничения на поездки, в первую очередь касающиеся развиваю­щихся стран.



Глава ООН призвал действовать на основе научных знаний, обеспечивать всеобщую вакцинацию, преодолевать неравенство в распределении вакцин. Стратегия вакцинации, представленная еще в прошлом году Всемирной организацией здравоохранения, нацелена на достижение уровня иммунизации населения в каждой стране до 70% к середине текущего года. Однако текущие показатели очень далеки от планируемых, и динамика прививочной кампании вряд ли позволит достичь намеченной цели.



Например, по информации Генсека ООН, уровень вакцинации в государствах с высоким доходом в 7 раз выше, чем в странах Африки – такими темпами этот регион достигнет уровня вакцинации в 70% только к августу 2024 года.



«В мире производится 1,5 миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции ежемесячно, но распределение ужасающе неравномерно. Мы должны обеспечить такой ход прививочной кампании, чтобы не вирус распространялся, как лесной пожар, а вакцинация», – добавил он.



В этом контексте он призвал также бороться с «чумой дезинформации» и повышать готовность человечества отразить будущие пандемии.



Кризисы финансовый и климатический



Следующий приоритет – реформа глобальной финансовой системы. Как отметил Антониу Гутерриш, она сегодня «морально обанкротилась» – благоволит богатым и наказывает бедных.



Проблема, по словам главы ООН, кроется в самой системе – бедным странам с низким кредитным рейтингом отказывают в финансировании, а судьба миллионов оказывается в руках агентств, которые определяют эти рейтинги.



«Они должны быть подотчетны, а их деятельность – прозрачной», – считает Антониу Гутерриш.



Это лишь один аспект проблемы, другие финансовые инструменты также «настроены» под богатых и благополучных, и, если не изменить это, расслоение в обществе будет только расти.

Как отмечается в сообщении Службы новостей ООН, Организация Объединенных Наций стремится, чтобы восстановление после кризиса включало в себя меры по преодолению неравенства – инвестиции в системы здравоохранения и образования, создание новых рабочих мест, социальную защиту, гендерное равенство, а также переход на экологически чистую экономику.



Как заявил Генсек организации, чтобы обеспечить финансирование подобных проектов и ускорить выполнение Целей устойчивого развития, в 2022 году он намерен продолжить добиваться реформирования глобальной финансовой системы, о важности которой говорит с самого начала пандемии.



Еще один не менее острый и требующий срочных мер кризис – климатический.



«Только в 2020 году климатические шоки заставили 30 миллионов людей покинуть свои дома – это в 3 раза больше, чем число беженцев, покинувших свои дома из-за войн и конфликтов. Малые островные нации, наименее развитые страны, бедные и уязвимые люди повсеместно находятся в одном шаге от апокалипсиса. Нам нужно на 45% сократить глобальные выбросы к 2030 году, выйти на нейтральность по выбросам СО2 к середине века. Взятые на себя сегодня государствами обязательства не только не позволят выполнить поставленную задачу – объем выбросов в нынешнем десятилетии даже вырастет на 14%. Это означает катастрофу», – заявил Антониу Гутерриш.



Сейчас стоит задача удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию, но пока человечество от этого далеко – планета продолжает нагреваться, и последствия этого разрушительны.



Как ранее сообщала Всемирная метеорологическая организация (ВМО), 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю соответствующих наблюдений. Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 градуса по Цельсию выше доиндустриального (1850–1900 годы) уровня, и 2021 год – седьмой подряд, когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 °C.



Чтобы переломить ситуацию, нужны самые решительные действия от всех, но в первую очередь – от тех стран, которые имеют самый высокий уровень выбросов в атмосферу. Генеральный секретарь ООН призвал ускорить «зеленый» переход, уделять приоритетное внимание развитию альтернативных и возоб­новляемых источников энергии, увеличить инвестиции в меры по адаптации к изменению климата, оказывать поддержку наиболее пострадавшим от климатического кризиса странам.



«Цифровой хаос»

Четвертый вызов, ответ на который, по мнению главы ООН, должен стать для мирового сообщества приоритетом, связан с тем, что происходит в сфере цифровых технологий, несущих для человечества не только блага, но и колоссальные риски. Нынешнюю ситуацию в этой сфере Антониу Гутерриш назвал «цифровым хаосом», которым злоупотребляют самые разрушительные силы.



«Не технологии должны использовать нас, а мы должны использовать технологии. И при правильном управлении открываются исключительные возможности, особенно если мы сможем обеспечить безопасное и надежное подключение к Интернету повсюду, – отметил он. – Обеспечение цифровой связи в школах в странах с низким доступом к Интернету позволит на 20% увеличить ВВП этих государств».



В целом, по его словам, 2,9 млрд человек, в основном жители развивающихся стран, до сих пор не могут воспользоваться преимуществами Всемирной паутины.

В то же время в цифровом пространстве процветают неправомерное использование данных, дезинформация и киберпреступность – и их рост опережает усилия по их устранению.



«Наша личная информация используется для контроля или манипулирования нами, изменения нашего поведения, нарушения прав человека и подрыва демократических институтов. У нас отнимают выбор, а мы об этом даже не знаем. Бизнес-модели социальных сетей извлекают выгоду из алгоритмов, которые эксплуатируют зависимость, гнев и тревогу людей в ущерб общественной безопасности. Нам нужна сильная нормативно-правовая база, чтобы изменить эту бизнес-модель», – подчеркнул Антониу Гутерриш.



Он призвал пересмотреть эти подходы и установить четкие критерии для изменения подобных бизнес-моделей, предложив с этой целью разработать и принять Глобальный цифровой договор, который объединит правительства, частный сектор и гражданское общество для согласования ключевых принципов, лежащих в основе глобального цифрового сотрудничества.



Нужны и другие международные соглашения, которые позволят упорядочить правила поведения в киберпространстве, прекратить «инфодемию», сделать цифровую среду безо­пасной и работающей на благо людей.



Мир в огне

Пятый приоритет, выделенный Генеральным секретарем ООН, связан с решением вопросов мира и безопасности.



«Число вооруженных конф­ликтов сегодня – самое высокое с 1945 года. Снова происходят военные перевороты, процветает безнаказанность. Запасы ядерного оружия превышают 13 тыс. единиц – это самый высокий уровень за последние десятилетия. Права человека и верховенство закона – под угрозой. Популизм, нативизм, идеи белого превосходства и другие формы расизма и экстремизма отравляют социальное единство и институты по всему миру. Продолжаются нападки на права женщин и девочек. Климатический кризис подпитывает конфликты и обостряет гуманитарные кризисы. Терроризм остается постоянной угрозой, которая еще больше дестабилизирует некоторые из самых нестабильных стран мира», – считает Антониу Гутерриш.



Предотвращение и разрешение конфликтов, установление мира и стабильности, обеспечение развития должны стать основой новой глобальной повестки дня.



Говоря о конкретных направлениях работы, Генсек ООН привлек внимание к положению жителей Афганистана, Колумбии, Эфиопии и Гаити, выразил поддержку переговорам по восстановлению ядерной сделки с Ираном, призвал участников ближневосточного конфликта воздержаться от односторонних шагов, а также коснулся ситуаций в Ливии, Мали, Мьянме, Йемене, Судане, Сирии и других странах. Призвал снизить напряженность в Украине.



«Мы будем способствовать предотвращению конфликтов, защите гражданского населения и укреплению мира повсюду: от Западных Балкан до Кавказа, от Центральноафриканской Респуб­лики до Кипра и Демократической Республики Конго, от Ирака до Корейского полуострова и Ливана, от Мозамбика до Сомали, от Южного Судана до Венесуэлы, Западной Сахары и далее. Мир слишком мал для такого количества горячих точек. Нам необходим единый Совет Безопас­ности, полностью вовлеченный в решение этих проблем. Нужно преодолевать геополитические разногласия, чтобы избежать хаоса по всему миру. Мы должны задействовать весь имеющийся потенциал сотрудничества, создавать надежные механизмы для недопущения эскалации. В нашей работе по обеспечению мира я привержен тому, чтобы женщины находились в центре наших усилий по предотвращению конфликтов, миротворчеству и миростроительству. ...Для достижения результатов миру нужна сильная и эффективная Организация Объединенных Наций», – подчеркнул Антониу Гутерриш.



В заключение глава ООН отметил, что озвученные им прио­ритеты отражают основные направления работы на десятилетия вперед. И 2022-й должен стать годом, когда мир сможет найти путь, который позволит возродить надежду и будет вес­ти к равенству.

