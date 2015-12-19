Спорт
Стало известно имя нового наставника ФК "Актобе"
Талгат Исенов
Новым главным тренером ФК "Актобе" станет 46-летний россиянин Юрий Уткульбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Уткульбаев выступал на позиции вратаря в командах низших лиг советского и российского футбола: "Торпедо" (Миасс), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Иртыш" (Тобольск), "Рубин" (Казань). Играл в мини-футбол за казанский "Приволжанин".

По окончании игровой карьеры Уткульбаев был тренером казанского "Рубина", главным тренером дубля этой команды. Работал спортивным директором ФК "КамАЗ" (Набережные Челны).

Сообщается, что официально наставником актюбинцев данный специалист должен быть объявлен в ближайший вторник.

В чемпионате РК сезона-2015 "Актобе" занял третье место в таблице. Западноказахстанская команда является пятикратным победителем национального первенства (2005, 2007-09, 2013).

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