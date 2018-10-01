В мире
Стало известно имя новой "Мисс Украина 2018"
Во время телеверсии конкурса "Мисс Украина 2018" на "1+1" стало известно имя новой победительницы, сообщает tsn.ua.

Так, по решению членов жюри, заветная корона досталась 19-летней Леониле Гузь с Херсонщины. 

Уже в декабре девушка представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира". В этом году он пройдет в Китае на острове Хайнань. В конкурсе примут участие более 120 стран. Кому достанется почетный титул, станет известно 6 декабря.

Напомним, что в этом году вокруг конкурса красоты разгорелся настоящий скандал. 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева, которая на прошлой неделе завоевала почетный титул "Мисс Украина-2018", была дисквалифицирована. Девушка нарушила правила конкурса и скрыла от организаторов, что была замужем и имеет 4-летнего сына.

Как известно, одно из требований конкурса красоты гласит, что участница должна быть незамужней и без детей. Тем временем Дидусенко заявила, что считает правила конкурса дискриминационными. Девушка намерена "изменить унизительные правила" "Мисс мира".

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