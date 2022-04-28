Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа

Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций под председательством заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова была презентована Программа повышения доходов населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В пресс-конференции приняли участие депутаты Парламента РК, руководители центральных государственных органов, руководители проектов, социальные предприниматели и общественные деятели.

Как отметил в своем выступлении Е.Тугжанов, Программа повышения доходов населения имеет стратегический характер и сфокусирована на точечных направлениях, которые обеспечат совокупный рост доходов населения.

В рамках масштабной программы увеличатся заработные платы более 1 млн работников бюджетной сферы и производственного персонала квазигосударственного сектора. До 2025 года будет создано более 2 млн новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.

Кроме того, вокруг более 100 крупных предприятий будут создаваться пояса МСБ. Это позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям бизнеса.

Предусмотрена локализация новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров в нефтегазовой отрасли.

«Запущена модернизация обрабатывающей промышленности за счет создания новых промышленных индустрий в 4-х отраслях: в фармацевтике, биотехнологии, IT- и нефтехимической отрасли. Модернизация позволит преодолеть зависимость от импорта путем производства отечественных товаров и последующего выхода на экспорт», – сообщил заместитель Премьер-министра.

Для защиты покупательной способности населения будут реализованы меры по импортозамещению продовольственных товаров и установлению предельных цен на социально значимые продовольственные товары.

Согласно плану, до конца 2024 года будет обеспечено 100% импортозамещение продуктов питания за счет ввода молочно-товарных ферм, мясокомбинатов, птицефабрик и других производств.

Особое внимание будет уделено якорным проектам, реализуемым в сельской местности.

В рамках программы будет разработана оценка деятельности сельских акимов. Учитывая, что в настоящее время акимов на местах выбирает население, то это будет хорошим стимулом для выполнения их предвыборных обещаний, уверены эксперты.

В целях расширения возможностей для получения стабильных доходов лицам из социально уязвимых слоев населения, 160 тысяч человек из числа молодежи будут охвачены проектами «Молодежная практика», «Первое рабочее место». Также им будут выдаваться гранты до 400 МРП.

«Вместе с тем для 20 тысяч многодетных мам и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, в Программе предусмотрена возможность ускоренного обучения, получения квалификации, занятости, в том числе не выходя из дома», – подчеркнул Тугжанов.

В стране получит развитие и социальное предпринимательство. У людей с особыми потребностями, пенсионеров и людей, освободившихся из мест лишения свободы, появится возможность трудоустроиться в упрощенном порядке. В целом, 9 категорий граждан. Работой их обеспечивают социальные предприниматели. Количество предприятий в данной отрасли планируется увеличить с 300 до 1000.

На новый уровень выйдет и креативная индустрия. Казахстанская молодежь будет привлекаться для создания отечественных проектов в сфере культуры, кино, творчества, IT-технологий.

Эффективная реализация данных мер позволит обеспечить к 2025 году увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП с 31,2% до 38,4%. Доля трудовых доходов увеличится с 70,3% до 82%. Также планируется снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума с 5,3% до 3,5%.