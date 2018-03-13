Стало известно, какие вопросы обсудят президенты Казахстана и Таджикистана в Астане

Казахстан придает большое значение официальному визиту Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Астану, который запланирован на 14 марта, и ожидает, что он будет способствовать дальнейшему развитию межгосударственных отношений. Об этом сказал на брифинге в Министерстве иностранных дел чрезвычайный и полномочный посол РК в Таджикистане Нурлан Сейтимов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Сейтимов рассказал о том, какие темы могут быть на повестке дня в предстоящих переговорах глав двух государств. По его словам, президенты обсудят актуальные вопросы, затрагивающие взаимодействие в двустороннем, региональном и международном форматах.
"Будет уделено большое внимание вопросам интенсификации и дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений, с тем чтобы вывести их на качественно новый уровень. Традиционно так сложилось, что у нас товарная номенклатура товарооборота, экспорт с нашей стороны – это пшеница, мука. Время требует обновления. Мы можем экспортировать товары с добавленной стоимостью, произведенные в Казахстане, – локомотивы, автомобили. Будут обсуждаться пути дальнейшего наращивания экспорта нашей страны в Таджикистан", – сказал посол.
Нурлан Сейтимов также проинформировал, какие документы могут быть подписаны по итогам переговоров на высшем уровне.
"Предполагается принять совместное заявление глав двух государств. Далее, три межправительственных соглашения. Они в очень актуальной на сегодняшний день сфере, как мы все считаем. Это соглашение между правительствами, которое создает правовой механизм по выявлению и возвращению лиц, нарушивших условия въезда или пребывания на территории государств. Второй – это межправительственное соглашение о порядке пребывания граждан Таджикистана на территории нашей страны и нашей страны на территории Таджикистана. Третий документ – это межправительственное соглашение о сотрудничестве в области миграции, которое предусматривает создание правового механизма для обмена информацией в области миграции между двумя странами", – рассказал посол.
Также, по его словам, предусматривается подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Таджикистана на 2018-2019 годы.
Отметим, Казахстан и Таджикистан установили дипломатические отношения 7 января 1993 года. За 25 лет сотрудничества РК стал одним крупнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана. В 2017 году товарооборот между двумя странами составил 776 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 31,5%.