Стало известно, когда ожидаются первые паводки в Казахстане

Общество
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Екатерина Елисеева
Вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин после брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал, когда в Казахстане ожидаются первые паводки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Естественно, когда будет повышение температуры. С завтрашнего дня начинается уже плюсовая температура в центральной части Казахстана. Соответственно, начнется активно первое таяние снега, выпадение осадков. Мы ожидаем, что в этом году, наверное, к Наурызу начнется более активная фаза паводков", – сказал спикер. 

По его словам, на сегодняшний день в регионах всеми акиматами проводится вывоз снега; было вывезено более 11 миллионов кубических метров.

"Это областные и районные центры. Но к сожалению, пока зима не совсем отступает, мы все еще в ночное время перекрывали ряд дорог, проводили спасательные работы на территории Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей. С завтрашнего дня ожидается повышение температурного фона дневных температур. До конца недели этот фон будет повышен до пяти градусов в дневное время, ну и положительная для нас (КЧС МВД РК - прим.ред.) динамика, это то, что в ночное время температуры пока минусовые", – продолжил Ильин. 

Как он отметил, это позволяет делать прогноз, что будет вымерзание снежного покрова, соответственно будет меньше водности снежных запасов, которые накопились за сезон.

"В целом подразделения МВД готовы, мы проверили готовность всех исполнительных органов в ходе проведения учений "Коктем 2020", где отрабатывались вопросы практической реализации мероприятий по противопаводковым мероприятиям. В общей сложности группировка самого МВД составляет более 9 тысяч человек и более 1700 единиц техники. Переброску силой средств мы планируем начать уже в конце марта, в зависимости от складывающейся обстановки. С южных регионов на восточную территорию, центральный Казахстан и северную территорию с западных направлений – это Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области", – добавил вице-министр. 

Ильин подчеркнул, что в целом обстановка по республике на сегодняшний день пока не предвещает никаких серьезных изменений. 

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