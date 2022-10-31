Стало известно, когда состоится второй бой Фирузы Шариповой в ММА

Стало известно, когда состоится второй бой бывшей чемпионки мира по боксу Фирузы Шариповой в ММА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская боксерша выйдет в октагон 18 ноября на турнире Octagon 37 в городе Алматы.

Стоит напомнить, что 29 июля Шарипова дебютировала в ММА, победив удушающим приемом в первом раунде россиянку Карину Ондасынову.

Что касается успехов Фирузы в профессиональном боксе, то она была чемпионкой мира по версиям IBA и WBU и дралась за «абсолют» в декабре прошлого года, но проиграла.