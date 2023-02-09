Стало известно, когда вновь заработает Аксуский сахарный завод

Аксуский сахарный завод планируют запустить в марте и выпустить порядка 40-50 тысяч тонн тростникового сахара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.
Об этом накануне сообщил аким Жетысуской области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением Аксуского района.
Завод перереоборудован, установлена новая линия, ведутся пуско-наладочные работы.
Заключен договор на поставку 3 тысяч тонн сахарного тростника, на железнодорожной станции Алажиде подготовлен склад на 7 тысяч тонн.
При необходимом объеме завод готов перерабатывать и сахарную свеклу.
Напомним, в октябре 2022 года в ходе встречи с общественностью Жетысуской области глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий Аксуский сахарный завод.