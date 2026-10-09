Стало известно, кому вручили Нобелевскую премию мира

Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала бывший верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем "Нави" Пиллай, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Премия присуждена южноафриканской правозащитнице «за ее усилия по продвижению мира и международного права».

«В ходе исторических международных судебных разбирательств она показала, что правовые меры могут помочь предотвратить войны и насилие», - говорится в пресс-релизе норвежского нобелевского комитета.

Пиллай родилась в 1941 году в семье индийских тамилов (один из народов Индии, составляют большинство населения южно-индийского штата Тамилнад) в городе Дурбан на востоке ЮАР и, как отмечается, решила стать юристом, столкнувшись с дискриминацией и сегрегацией. Пиллай сыграла важную роль в обеспечении судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Она работала судьей в Высоком суде Южной Африки (суд высшей инстанции в системе правосудия ЮАР), Международном уголовном трибунале по Руанде и Международном уголовном суде. Пиллай была Верховным комиссаром ООН по правам человека и до недавнего времени возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на палестинских территориях. В настоящее время Нави Пиллай является судьей Международного суда ООН по делу, в котором Мьянма обвиняется в геноциде мусульман-рохинджа.

Нобелевский комитет отмечает вклад Нави Пиллай в укрепление институтов международного права:

«Ее независимость, компетентность и непоколебимость сделали ее одним из самых уважаемых международных юристов нашего времени».

В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Нобелевской премии по литературе за 2026 год удостоилась канадская писательница Энн Карсон, лауреатами премии по химии стали французский ученый Анри Каган и японский ученый Кенсо Соаи, Нобелевской премией по физике отмечен Фрэнсис Хальцен, в номинации «физиология и медицина» победили американский ученый Карл Дейссерот и ученые из Германии Петер Хегеман и Георг Нагель.

В 2026 году Нобелевская премия отмечает 125-летие, и в юбилейный год Нобелевский фонд увеличил размер призового фонда на 1 млн крон до 12 млн крон (около $1,2 млн).

Премии, дипломы и нобелевские медали будут вручены на официальной церемонии награждения в Стокгольме и Осло (в норвежской столице вручают премию мира) 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевской премии Альфреда Нобеля.