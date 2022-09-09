Стало известно, кто сменил Бекболата Тлеухана на посту президента АНВС РК

Бизнесмен Исламбек Салжанов возглавил Ассоциацию национальных видов спорта Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Новым президентом Ассоциации национальных видов спорта Казахстана избран известный бизнесмен и меценат, председатель попечительского совета общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов.

Об этом стало известно в ходе собрания учредителей ассоциации. Отметим, организация объединяет такие виды спорта, как кокпар, аударыспак, байге, жамбы ату, тенге илу, тогызкумалак и др.

Исламбек Салжанов сменил на этом посту Бекболата Тлеухана.

«За годы независимости была проделана значительная работа по развитию и популяризации национальных видов спорта. Проводились соревнования как на республиканском, так и на международном уровнях, создавалась необходимая инфраструктура. Сегодня перед ассоциацией стоят новые задачи, необходимо объединить усилия всех сторон для их достижения», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе заседания.

В свою очередь Исламбек Салжанов поблагодарил участников за оказанное доверие.

«Наше сообщество должно уделить особое внимание детскому спорту. Помимо этого, в наших планах – утверждение стандартов национального спорта и внедрение новых форматов. К примеру, важно модернизировать национальный конный спорт», – отметил Исламбек Салжанов.

Участники поблагодарили прежнее руководство ассоциации за проделанную работу и вклад в развитие национальных видов спорта.

Также в ходе общего собрания учредителей был заслушан отчет о деятельности ассоциации в 2019-2022 годах и избран новый руководящий состав объединения.