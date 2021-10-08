Стало известно место проведения Евровидения-2022

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Фото: eurovision.tv
Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2022 году в Турине, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая была инициатором выдвижения этой кандидатуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.    

"Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, конкурс песни Евровидение-2022", - написала она в Twitter.

"Мы счастливы, что Турин будет принимать "Евровидение", международный фестиваль, который любит широкая публика в любой стране. Благодаря прекрасной победе группы Maneskin, песенный конкурс возвращается в Италию через 31 год. Этот город имеет все характеристики, чтобы принять столь престижное мероприятие", - заявил чуть позже гендиректор итальянского государственного телевидения Rai Карло Фуортес.

На проведение "Евровидения" вместе с Турином претендовали также города Милан, Болонья, Римини и Пезаро. По словам Фуортеса, Rai и Европейскому вещательному союзу было трудно принять окончательное решение, учитывая высокий уровень поданных заявок.

"Евровидение" пройдет в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.

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