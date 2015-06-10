Стало известно время выборов нового президента ФИФА
Талгат Исенов
Выборы нового президента Международной федерации футбола запланированы на 16 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации агентства, процедура избрания состоится в Цюрихе. Точная дата выборов будет назначена в июле.
Напоминаем, что крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая в Цюрихе, когда были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Предполагается их экстрадиция в США.
На фоне скандала глава ФИФА Зепп Блаттер, переизбранный 29 мая на очередной срок, объявил об уходе в отставку.