«Стало скучно»: подросток соврал о похищении и избиении в Павлодарской области

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Мальчик устроил настоящую бурю эмоций своим родителям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Polisia.kz

На канал «102» позвонила девушка, взволнованным голосом сообщив, что несколько минут назад с ней связался 13-летний братишка, успев сказать, что «неизвестные его забрали на черном джипе и избивают». После его телефон был отключен. Со слов родных, подросток должен был пойти на тренировки.

Незамедлительно в поселок Атамекен выехали сотрудники полиции и провели необходимые розыскные мероприятия – опрашивали родных, соседей и жителей поселка. Какого же было удивление полиции и родителей, когда через некоторое время несовершеннолетний, улыбаясь, зашел во двор.

Как выяснилось, подростку стало скучно и, решив разыграть родителей и сестру, он придумал свое «похищение и избиение».

«По факту заведомо ложного вызова специальных служб родитель подростка привлечен к административной ответственности. Теперь родителям предстоит выплатить штраф в размере 30-ти МРП», – проинформировали в правоохранительных органах.

Стражи порядка отмечают, важно понимать, что такие шутки и розыгрыши могут поставить под угрозу безопасность других людей и ресурсы служб экстренной помощи. Полиция и службы экстренной помощи должны быть доступны для реальных угроз, а ложные вызовы могут затруднить работу служб и помешать спасению людей в опасных ситуациях.

Там же добавили, что руководствуясь принципом «Закон и порядок», полиция обязана беспристрастно расследовать все факты правонарушений вне зависимости от того, кто их совершил, что является основой обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка.
 

#розыгрыш #подросток #похищение #ложный вызов

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