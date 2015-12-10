​Стань национальным чемпионом!

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматинская область

Здесь каждый день с конвейеров сходит свыше 400 тыс. литров различных напитков. А это значит, что 1,5 тыс. сотрудников завода работают на полную мощность, выпуская в год 150 млн литров продукции. Казахстанский лидер по производству холодного чая с долей рынка 32% (20 млрд тенге) увеличивает экспорт в Россию. Сейчас он составляет 8% от общего оборота компании, и эту планку намерены к концу 2016 года поднять до 15%.

Советник председателя правления компании Вячеслав Малыгин сообщил, что в рамках реализации Пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов» стартовала программа «Национальные чемпионы», и компания вошла в ее «первую волну». Предприятие уже оценило эффективность государственного стимулирования для производства.

– Результаты господдержки через инструменты фонда «Даму» и БРК мы видим в уменьшении себестоимости нашей продукции, импортозамещении, снижении долговой нагрузки по выплате процентов банку, а также в создании новых рабочих мест, – продолжил советник. – Совместно с экспертами компании McKinsey, приглашенными холдингом «Байтерек», мы определили для себя основные точки роста: где у нас есть потенциал увеличить прибыль, каким образом можно сократить затраты. Например, если раньше мы завозили из Кореи сокосодержащий напиток Dellos с кусочками Aloe vera, то сегодня начали производить его сами.

Изучив деятельность предприятия, консультанты подсказали, как наилучшим образом вести ценообразование и более эффективно организовать производство, предложили идею «бережливого производства». Все это здесь осуществляется в рамках программы «Национальные чемпионы». За время ее реализации, до 2018 года, компания ожидает увеличения выручки от реализации готовой продукции на 3,8 млрд тенге; увеличения производительности труда на 13%; создания 100 новых рабочих мест. Соответственно возрастут налоговые отчисления в госбюджет. Кроме того, у компании есть договоренность с акиматом Алматинской области, где находится ее производство, привлекать на работу в первую очередь местных, сельских специалистов.

А недавно в цехах состоялась экскурсия для студентов алматинского училища. Провел ее технический директор Николай Ким. По его словам, он давно является поклонником «бережливого производства».

– Мы уже внедряем элементы бережливости у себя в цехах, – продолжил он. – Это касается сортировки, уборки помещения, повышения дисциплины и качества рабочего места. Для этого необходимо картирование. То есть разбивка на участки производства с целью выявления их главных приоритетов. Что касается моего отдела, то нам было полезно узнать о существующей стратегии развития ремонтных работ. Уверен, что это даст существенную экономию времени, сил, труда. И в конечном счете – финансов.

Следует добавить, что в горячем цехе вся продукция производится без консервантов. Каждый день компания использует до 12 тонн сахара. Его и другое сырье закупают в основном у казахстанских производителей. Таким образом GALANZ bottlers щедро делится своим успехом с другими отечественными производителями, стимулируя их также стать национальными чемпионами.

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