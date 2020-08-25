Стань учителем онлайн!

«Умный» портал используют для того, чтобы максимально исключить коррупционные риски. О том, что они есть и достаточно велики, свидетельствуют то и дело всплывающие факты приема педагогов на работу за деньги. Существуют даже ставки, оплатив которые, можно заполучить ту или иную вакансию.

Система «HR-Process» полностью исключает так называемый человеческий фактор. Она предназначена для автоматизации процесса подачи и обработки заявления на вакантное место и создания базы данных кандидатов. «HR-Process» также повышает эффективность процессов по отбору педагогичес­кого состава на основе применения современных информационных технологий.

На сайте уже появились вакансии. Зарегистрированные 137 организаций образования заявили о наличии 78 вакансий.

– Решение о том, подходит кандидат или нет, будет принимать не человек, а автоматизированная система, вакансии постоянно обновляются, – комментирует руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева. – А дальше с лучшими претендентами на место учителя будет встречаться специальная комиссия. В ее состав входят директор организации образования, учителя-предметники, психолог. Принимать окончательное решение будем в ходе онлайн-трансляции в социальных сетях, тем самым обеспечив прозрачность при отборе лучших педагогичес­ких кадров.

Жанат Тажиева говорит, что вакансий в школах сейчас много. В классах с русским языком обучения учителей не хватает почти по всем предметам. К тому же в школах работают около 70 педагогов пенсионного возраста, которым требуется замена.

С новой системой отбора учителей ознакомился аким Шымкента Мурат Айтенов, отметив необходимость обеспечить школы высококвалифицированными педагогами, которые дадут детям крепкие знания и привьют интерес к учебе.

– В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится работа по автоматизации и цифровизации всех сфер жизнедеятельности, – отметил Мурат Айтенов. – Благодаря сайту «HR-Process» педагоги могут устроиться на работу в режиме онлайн. Важно, что при этом соблюдаются принципы меритократии, гласности и прозрачности в выборе кандидата. Эта система базируется на конкурсном методе. Открытый и объективный процесс отбора кадров – залог привлечения лучших специалистов в сферу образования.