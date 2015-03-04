Стандарт для кабельного ТВ 810 Динара ЮСУПОВА, Алматы

Договоренность была достигнута в ходе заседания «круглого стола», в котором приняли участие руководители крупных операторов кабельного телевидения. В их числе – представители Казахтелекома, компаний Алма-ТВ и ICON, региональных кабельных компаний и Ассоциации операторов телерадиовещания РК.

Предполагается, что разработанный стандарт будет регламентировать правила ведения кабельного бизнеса. Речь, в частности, идет о степени раскрытия информации, технических регламентах и нормативах, порядке заключения договоров ретрансляции. Документ предлагается рассматривать в качестве саморегулирующего механизма в данной отрасли и использовать его в пределах ассоциации. Присоединение небольших операторов к этому стандарту откроет для последних возможность приобретать контент на единых условиях с крупными участниками рынка.



