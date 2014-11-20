Стандарт нашего будущего Леонид СОКОЛОВ

Тем не менее образование остается одной из наиболее популярных тем, не сходящих с полос и экранов. На фоне громких обсуждений всевозможных проблем и проектов, реализуемых в сфере образования, незамеченным широкой общественностью проходит обсуждение проекта нового государственного общеобязательного образовательного стандарта.



Анализ показывает, что тема развития образования является самой популярной практически во всех странах, в особенности в тех, которые активно вовлечены в глобальную конкурентную борьбу. Ведь, по сути, система образования является системой проектирования будущего страны, поэтому постоянное критическое осмысление этой системы является жизненно важным для любого общества. Следует отметить, что во многих странах просто перестали употреблять понятие "реформа" в отношении образования, поскольку ее развитие в соответствии с вызовами времени объективно требует гибкости. Есть ощущение, что высокая динамика преобразований, проводимых в отрасли, успела подготовить и наше общественное сознание к принятию новой действительности как должной.



Как известно, за годы независимос­ти страна встала на путь Болонского процесса, модернизировала материальную базу школ и университетов, активно работая над обновлением содержания, сумела сохранить высокое фундаментальное качество и толерантность былой системы. По инициативе главы государства была запущена программа "Болашак", открывшая перед молодыми казахстанцами доступ к лучшим учебным заведениям мира. За два десятилетия более 10 тыс. человек стали ее стипендиатами. Все они вносят свой вклад в развитие страны: на позициях медиков, инженеров, педагогов, экономистов и прочих высококвалифицированных кадров. Работает новый вуз мирового уровня – Назарбаев Университет, уже превратившийся в один из научных и образовательных локомотивов республики. Особое место в инновационных образовательных инициативах Казахстана занимают так называемые НИШы – Назарбаев Интеллектуальные школы, которые призваны задать высокую планку качества обучения для всех школ Казахстана.



На базе опыта Назарбаев Интеллектуальных школ Министерство образования и науки в соответствии с поручением Главы государства разработало новый Государственный общеобязательный стандарт образования – документ, детально регламентирующий, как и чему будут учить детей в казахстанских школах. Ожидаемо проект нового ГОСО вызвал немало споров. Попробуем проанализировать аргументы сторон, оценивая их с позиции адекватного рационализма.



В целом полемика экспертов наводит на мысль о старом, как мир, споре вдохновленных новаторов и тех, кто относится настороженно ко всему новому. Надо отметить, что дискуссия смелых инноваторов и консерваторов в образовании идет во всем мире. Так, сторонники фундаментальных изменений в образовании сетуют на то, что нынешняя сис­тема безнадежно отстала от времени и не способна подготовить молодых людей к вызовам современного мира. Трудно не согласиться с тем, что по форме и содержанию школа – чуть ли не единственный общественный институт, который практически не изменился со времени своего зарождения. Если бы у наших учителей была возможность путешествовать во времени, то они бы прекрасно знали, что делать, попади они в школу ХVIII, XIX или XX века. Ведь роль учителя-транслятора информации, имеющего монополию на знания, не менялась веками. Очевидно, что сегодняшняя школа объективно теряет свой монопольный статус и за умы детей с ней активно конкурируют динамично развивающаяся медиа-индустрия и все глубже входящая в нашу жизнь информационно-коммуникационная среда.



Критики новшеств отмечают, что переход на неведомые ранее стандарты взамен уже проверенной классической схеме приведет к слому всей системы. В частности, критикуется смещение акцента от "обучения знаниям" к "обучению умениям". Но поз­вольте спросить: как можно иначе в современном мире, где объем информации удваивается каждые несколько лет, а доступ ко всему массиву этой самой информации имеет каждый ребенок? По сути, накачивая школьника информацией, мы снижаем его способность адаптироваться к меняющимся условиям. В первую очередь детей необходимо учить тому, как добывать информацию, как определять, что нужно, а что нет, критически подходить к результатам информационных поисков.



Да, в школах Древней Греции и академиях Средневековой Европы молодых людей учили немыслимо прогрессивным вещам – тому, что Земля круглая, тому, что вещество состоит из атомов, и тому, что китайцы живут далеко-далеко на Востоке. Но ведь в те времена суммарный объем академических знаний помещался в несколько пухлых книг. Сейчас же только в одной Википедии десятки миллионов статей обо всем: от черных дыр в центрах галактик до продолжительности брачных периодов южноамериканских насекомых.



Всю информацию по любой теме ребенок без труда добудет из Всемирной паутины, надо лишь научить его делать это качественно, эффективно и с долей разумного скепсиса. Вышеуказанное совершенно не означает, что школьники теперь не должны запоминать теорему Пифагора или учить наизусть Абая. Знания были, есть и останутся краеугольным камнем образования. Дело лишь в определенном смещении акцентов – детей необходимо учить получать знания и отходить от передачи им порций информации, устаревающей с каждой секундой. При всем уважении к сторонникам стабильности эксперты отмечают, что консерватизм в образовании часто срабатывает не только как механизм защиты системы от потрясений, но и как серьезный барьер, мешающий его развитию.



Есть у критиков и претензии к тому, что новый ГОСО чрезмерно ориентирован на западную модель образования. По их мнению, это может угрожать национальной культуре. "Заявления абсолютно безосновательные", – парируют сторонники проекта. Во-первых, Казахстан никогда не ставил себе в качестве эталона какую-то конкретную образовательную модель, но выбирал лучшие мировые практики. У республики свой путь, но идем мы по нему, учитывая успехи и ошибки всех стран, опыт которых мы можем изучить. Это адекватный государственный рационализм.



Во-вторых, следует понимать, что никакие барьеры в глобальном мире не закроют детей от влияния глобальной культуры. Интернет, телевидение, международные путешест­вия, кинематограф – доминирующие тренды всегда будут в поле внимания детей. И с ними не нужно бороться, но нужно их использовать для гармоничного развития школьников, учить маленьких казахстанцев сортировать информацию, отделяя полезное от вредного.



При этом новый стандарт предполагает внедрение новых подходов в преподавании казахского языка с учетом необходимости овладения учащимися на должном уровне всеми языковыми навыками, заново переосмысливается методика преподавания таких предметов, как "Казахская литература", "История Казахстана" и "География Казахстана", вводится такой предмет, как "Казахстан в современном мире".



В новом стандарте предлагается внедрение предмета "Инфокоммуникационные технологии" (ИКТ) в начальной школе. Новый предмет призван прививать культуру работы и жизни в условиях, когда информационно-коммуникационные технологии окружают нас повсюду, и научить детей эффективно пользоваться возможностями мощных вычислительных машин. Важно объяснить детям, что компьютеры – это не только электронное устройства на столе, но и важная часть современной жизни, без которой не обходится ни одна отрасль. Школьникам будут показывать, как компьютер может помочь им решать ежедневные задачи. Согласитесь, что современные электронные устройства настолько интуитивны, что порой складывается ощущение, как будто дети обладают врожденными навыками их использования. Ведь чем раньше компьютер перестанет быть объектом изучения, тем быстрее он превратится в эффективный инструмент обучения и познания мира детей. Жаль, что взрослые проецируют свой страх перед компьютерами на детей.



Совершенно не поддаются логике заявления о том, что казахстанским школьникам не нужно изучать английский язык с первого класса. Во-первых, о важности овладения этим языком спорить не приходится. Английский язык является государственным в двух десятках стран мира, на английском говорит почти половина населения мира, причем с самого детства им владеет почти миллиард человек. Больше 90% всех технических и научных публикаций в мире впервые выходят на английском языке. Больше 55% всех веб-сайтов в мире на английском. Вы только представьте: еженедельно в мире выходит несколько сотен научных статей по медицине, химической кибернетике, биотехнологиям, инженерии, программированию – и все применимые в Казахстане. Американские ученые объясняют, как купировать конкретный симптом конкретной болезни, но в Казахстане применить новый простой способ удается лишь через 2 года, так как основная масса врачей не владеет английским языком и не обращается самостоятельно к авторитетным источникам. Логика глобализации показывает: в мире не будет дальнейшего дробления языков, наоборот, планета стремится к формированию ряда универсальных языков, которыми буду владеть все. Первый в их рядах – английский. Казахстан занимает 57-е место из 60 представленных стран и находится в категории со странами с очень низким уровнем владения английским языком. Респуб­лике нужен кардинальный рывок в изу­чении английского, если мы хотим повысить собственную международную конкурентоспособность.



Новый государственный общеобязательный стандарт образования – документ, ориентированный в будущее. Это "дорожная карта", которая дает представление о том, как будут реализованы задачи по проведению в жизнь полиязычного образования, развитию функциональной грамотности, которая должна связать теорию из учебников с реальной жизнью, воспитанию новых, уверенных в себе и гармонично развитых граждан нового Казахстана.



Уважать и трезво учитывать мнение скептиков можно и нужно, но принимать решения стоит лишь на основе строгой логики, продиктованной интересами нового поколения, которому предстоит укреплять и развивать новый Казахстан.

