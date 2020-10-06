Стандартизировать творчество

Дополнительное образование становится все более популярным. Опытные педагоги признают, что кружковые интересы развивают в детях необходимые навыки мышления, общения, формирования самооценки и т. д. К примеру, с помощью театральных студий можно мягко скорректировать девиантное поведение подростков, снимать зажимы и учить выражению эмоций. Любой кружок рукоделия – это способ самовыражения в удобной для ребенка форме, что часто является терапией, способствует снятию стресса. Те же шахматы развивают логику и нестандартное мышление, дебатные клубы учат находить аргументы, отстаивая собственную точку зрения, и принимать позицию соперника. В каждом виде занятости в рамках дополнительного образования ребенок получает так называемые надпрофессиональные навыки, которые имеют все большее значение на современном рынке труда.
Евгения Ермакова, Костанайская область
