Стандартизировать творчество

Дополнительное образование становится все более популярным. Опытные педагоги признают, что кружковые интересы развивают в детях необходимые навыки мышления, общения, формирования самооценки и т. д. К примеру, с помощью теат­ральных студий можно мягко скорректировать девиантное поведение подростков, снимать зажимы и учить выражению эмоций. Любой кружок рукоделия – это способ самовыражения в удобной для ребенка форме, что часто является терапией, способствует снятию стресса. Те же шахматы развивают логику и нестандартное мышление, дебатные клубы учат находить аргументы, отстаивая собственную точку зрения, и принимать позицию соперника. В каждом виде занятости в рамках дополнительного образования ребенок получает так называемые надпрофессиональные навыки, которые имеют все большее значение на современном рынке труда.

Спрос рождает предложение, и в городах страны один за другим начинают работать детские центры и досуговые студии для детей самого разного возраста. При этом до сих пор в этой области нет стандартов работы. Соответствующие программы, оговаривающие минимальный уровень знаний выпускников таких учреждений, разработаны лишь для художественных и музыкальных школ. При этом школы технического творчества, а ныне появились еще и центры робототехники и программирования, таких программ не имеют. Все основывается на опыте прошлых лет и наработках сотрудников. То же самое касается театральных и хореографических студий, кружков прикладного творчества и других направлений, развитых в сфере дополнительного образования.

Специалисты как государственного, так и частного сектора признают, что отсутствие единых минимальных требований мешает развиваться и честно конкурировать. Решение вопроса в Костанайской области некоторые видят в принятии государственного образовательного стандарта в сфере дополнительного образования. Эту тему подняли в рамках работы над поручения­ми, озвученными в Послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий», депутаты областного маслихата.

– Государственный образовательный стандарт дополнительного образования составит перечень минимальных требований к деятельности учреждений, к материально-технической базе, которую должны обеспечить местные власти, – отметила депутат областного маслихата Екатерина Смышляева. – Еще один важный аспект: допобразование в бюджете «сидит» как раздел, который постоянно меняется, и мы получаем финансирование по остаточному принципу. Если будет госстандарт, то можно говорить об отдельной бюджетной программе.

Как считают специалисты, работая по государственному стандарту, сфера дополнительного образования станет более структурированной и упорядоченной. Появятся критерии эффективности работы таких организаций.

– Законом предусмотрено, что если нет государственных образовательных программ, то организации сами могут их разрабатывать, – сказал глава локального профсоюза работников образования и науки Костанайской области Василий Цымбалюк. – Сейчас актуальное направление – робототехника. Тут кружок, там кружок. Все они разные как по уровню получаемых детьми знаний, так и по материально-техническому оснащению. Но дети не должны заниматься в разных условиях. Государственный стандарт определит минимальную планку.

Помимо всего прочего госстандарт в сфере дополнительного образования даст возможность педагогам повышать квалификацию, чего они сегодня чаще лишены. Сами преподаватели говорят, что курсы проводят на республиканском уровне, но их настолько мало, что охватить всех работников сферы допоб­разования нет возможности. Не работает в полной мере и сис­тема переподготовки, которую необходимо проходить раз в 5 лет. Для преподавателей многих направлений, например, для работников театральных студий, нет соответствующих обучающих программ.

Да, педагоги той же художественной или музыкальной школы могут получить категорию. Но, приходя сдавать экзамен, музыкант из школы будет сдавать предмет по своей специальности, а вот работник из организации дополнительного образования – психологию и педагогику. Все из-за отсутствия госстандарта. По большому счету сегодня все требования к педагогам дополнительного образования сводятся к наличию диплома об окончании педвуза или педколледжа.

Костанайские специалисты также отмечают, что принятие государственного стандарта в этой области позволит в дальнейшем перейти на подушевое финансирование по подобию школ и детских садов. Этот шаг «перемешает» частный и государственный секторы, заставив и тех, и других работать на качество. А родители смогут выбирать лучшее и самое эффективное.