«Стандартные» колебания мировой экономики и коррекция экономической политики Казахстана Свежий выпуск 626 Рахман Алшанов, Алида Ашимбаева

(Продолжение. Начало в № 252, 2014 г., № 2, 4, 2015 г.)



В открытом океане

Казахстан после обретения независимости волей обстоятельств был брошен в пучину экономических океанов. Одно дело быть в союзной армаде кораблей и совсем другое взять управление на себя. За 23 года наша страна прошла немалые испытания. Кризисы, шоки, спады мировой экономики не давали расслабиться. И это только в песне – «главней всего погода в доме, а все другое – суета». Ситуация в остальном мире испытывала не единожды на прочность. И только создав надежные основы национальной экономики, наладив «погоду в доме», можно было сказать: все остальное – суета. При этом тщательно учитывать состояние мировой экономики и «суетиться» в ней правильно.

Внимательный и непредвзятый анализ экономического курса нашей страны за относительно небольшой исторический отрезок времени говорит о ее принципиальной верности. Капитан на месте и твердо держит руку на штурвале, команда работает слаженно и уже накопила определенный опыт совместной работы в самых непростых условиях. Мы ни с кем не «столкнулись», «плывем» согласованно, стремимся найти свое достойное место, внести лепту в общее дело мирового благополучия.

В результате упорных и последовательных усилий наши координаты в мировой экономике ежегодно улучшаются. По предварительным данным МВФ за 2014 г., Казахстан по объему ВВП в 231,6 млрд. долл. вышел на 46-е место в мире, поднявшись за год на три ступени вверх. Наша страна обошла такие страны, как Чехия, Португалия, Ирландия, Румыния, Алжир, Вьетнам. И если удерживать такой темп, страна в течение 5–10 лет напряженной и настойчивой работы может достичь заветного рубежа – войти в тридцатку развитых стран. Ближайшие конкуренты по этой лестнице – Греция (242,4 млрд. долл.), Пакистан (246,0 млрд. долл.), Ирак (253,7 млрд. долл.), Израиль (268,3 млрд. долл.), Египет (268,8 млрд. долл.), Финляндия (273,0 млрд. долл.), Сингапур (296,6 млрд. долл.).

Очевидно, войти в число 30 развитых стран – не самоцель. Задача – на основе современных технологий поднять уровень экономического, а значит и социального развития государства, обеспечить гражданам страны широкий доступ к благам современной цивилизации. Одно из главных достижений – накопленный опыт прогрессирующего движения, последовательной трансформации. Есть четкое понимание достижения поставленных целей и задач, развились способности к концентрации усилий на главных направлениях, набран хороший темп экономического развития.





В мировой связке

Наша страна активно участвует в мировом производстве, поддерживает торгово-экономические отношения с 186 странами всех континентов. Главные партнеры – ЕС (40%), Китай (22%), Россия (18%). И мы, естественно, ощущаем все существенные изменения как в них, так и в целом в мире. Это видно из динамики ВВП страны в сравнении с аналогичными данными мира и других стран.





Динамика ВВП Казахстана 2004–2014 гг.

Как видно из таблиц, на динамику ВВП страны, как и на аналогичный показатель других государств, оказал свое воздействие финансовый кризис 2007–2009 гг. При этом, если мировая экономика, а также ряд стран ушли в минус, то Казахстану удалось сохранить положительную динамику, хотя и было допущено существенное снижение темпов роста вследствие резкого ухудшения ситуации на традиционных рынках сбыта. Беспокоит, что негативные процессы в российской экономике продолжаются 8 лет подряд, и, к сожалению, такая тенденция, возможно, сохранится в ближайшие 2–3 года. В настоящее время казахстанская экономика демонстрирует стабильный рост на уровне 4,5–5%. И это выше общемирового уровня, а также аналогичных показателей США, ЕС, РФ и многих других государств. Подобное положение стало возможным вследствие настойчивой работы по диверсификации национальной экономики, целенаправленному укреплению ее устойчивости (табл.1).

Анализ показывает, что за предыдущие пять лет (2009–2013 гг.) созданы сотни новых производств, развиваются традиционные отрасли. Около 80 отраслей промышленности показали позитивную динамику за 2009–2013 гг.

В добывающих отраслях: угольная, неф­тяная, атомная, газовая, горнодобывающая (добыча железной, марганцевой, алюминиевой, хромовой, фосфорной руды), баритовая, соляная, асбестовая.

В пищевой: мясная, мясоконсервная, колбасная, масложировая, маргариновая, молочная, рисовая, мукомольная, крупяная, макаронная, кондитерская, чаеразвесочная, кормовая, ликероводочная, пивобезалкогольная.

В легкой: хлопковая, овчиномеховая, шляпная, обувная.

В деревообрабатывающей: тарная, бумажная.

В химической: аммиачная, лакокрасочная, мыловаренная, СМС, фармацевтическая, резинотехническая, пластмассовая.

В промышленности строительных материалов: цементная, кирпичная, бетонная, плиточная, мраморная, гранитная, шлаковатная.

В металлургии: ферросплавная, алюминиевая, медная, благородных металлов.

В производстве металлоизделий: металлоконструкции сборные, строительные, радиаторы, цистерны.

В электротехнической: аккумуляторная, выпуск высоко-, низковольтной аппаратуры, рентген-аппаратуры, вычислительной техники, светильников.

В машиностроении: подшипниковая, автомобильная, тракторная, локомотивостроение, вагоностроение, оборудование для нефтепромыслов и нефтегазового машиностроения.

А также стекольная, ювелирная, мебельная (для сидения).

Развитие действующих и создание новых отраслей и производств позволяет существенно расширить экономическую базу устойчивости. В связи с этим можно отметить опережающий выпуск следующих изделий: мясоконсервной продукции, подсолнечного, рапсового, соевого масел, йогуртов, мороженого, кетчупов, майонеза в пищевой отрасли, производство шляп и головных уборов, меховой овчины, бумажных салфеток, полотенец, выпуск аммиака, пестицидов, лаков и красок, в том числе художественных и типографских, пластмассовых бутылей и флаконов, ювелирных изделий, керамического кирпича, минеральной ваты, светильников, вычислительной техники, оборудования для нефтегазового машиностроения, нефтепромыслов, легковых автомобилей, тепловозов. Эти вновь освоенные изделия производятся в больших объемах.

По многим позициям достигнуты рекордные показатели. Так, в 2013 г. выпуск аккумуляторов превысил 1 млн. шт., ювелирных изделий – 636,3 млн. тенге, легковых автомобилей – 37,5 тыс. ед., лаков и красок – 77,01 тыс. т, удобрений – 259 тыс. т, обуви – 732,8 тыс. пар, безалкогольных напитков – 1 087,9 млн. л, растительных масел – 280,8 тыс. т, шоколада – 93,4 тыс. т, макарон – 147,2 тыс. т, йогурта – 180,2 тыс. т, муки – 3,8 млн. т, фруктовых и овощных соков – 173,5 тыс. т, серебра – 963 т, золота – 42,5 т.

Динамично развивается сфера услуг. Поступления в 2014 г. от сотовой связи выросли до 266,2 млрд. тенге, услуг Интернета – 155,3 млрд. тенге. Доходы кинотеатров за 11 лет (2002–2013 гг.) выросли в 19,3 раза и превысили в 2013 г. 11,6 млрд. тенге, а число посетителей перевалило за 13,2 млн. чел. в год.

Таким образом, можно констатировать, что за рассматриваемый период экономическая база страны существенно укрепилась за счет расширения новых отраслей и производств, развития сферы услуг, повысилась ее продовольственная безопасность.





Финансовая система – важное звено устойчивости национальной экономики

Рост экономики сопровождается укреплением финансовой системы страны. Бюджет страны пополняется главным образом за счет налогов, таможенных сборов и иных платежей. При необходимости в него вливаются трансферты из Национального фонда, созданного для страхования от различных колебаний мировых цен на экспортируемую продукцию, других кризисных явлений (табл.2).

За пять лет (2009–2013 гг.) доля налоговых поступлений в бюджете выросла с 66,4 до 74,9%, а удельный вес трансфертов снизился с 31,5 до 22%. Среди налогов удельный вес НДС вырос с 14,7 до 20,8%, и он переместился на первое место вместо КПН, который опустился на третье место, доля которого сократилась с 18,4 до 16,2%. В 2014 г. удельный вес НДС вырос до 24,5%.

В принятом на 2014 г. государственном бюджете доля налоговых поступлений сокращена до 63,2%, что ниже показателей 2011 г., а трансфертов – увеличена до 34,7%. В то же время, как видно из таб­лицы № 2, экономика росла относительно высокими темпами. С чем это связано, со снижением налоговой нагрузки на бизнес, с недоработками в экономике? Здесь необходим внимательный анализ.





Что в «подушке» и «чулках»?

В Казахстане за последние годы выработалась и реализуется концепция обеспечения безопасности при кризисных явлениях в экономике. По опыту ряда стран создан Национальный фонд, куда отчисляются сверхдоходы, формируются резервы государства, а население вкладывает в депозиты, страхуется, отчисляет в пенсионные фонды. Активы Национального фонда в январе 2014 г. составили 70,792 млрд. долл., а в январе 2015 г. они достигли 73,562 млрд. долл. С учетом международных резервов золотовалютные резервы страны превысили 102 млрд. дол., или 50% ВВП.

Население страны также обладает резервными ресурсами. Депозиты населения в 2014 г. составили 4,348 трлн. тенге, пенсионные отчисления – 3 031,5 трлн., страхование – 51,9 млрд. тенге, что в сумме достигло 7379,5 млрд. тенге. Таким образом, персональная «подушка» эквивалентна 40,3 млрд. долл.

Настойчивая работа по повышению благосостояния населения дает свои плоды. В настоящее время в пользовании находится 3,7 млн. легковых автомобилей, которые оцениваются в 18,4 млрд. долл., построено квартир за период 2008–2013 гг. на сумму ориентировочно в 11,9 млрд. долл. Мелкого рогатого скота имеется порядка 3,6 млрд. долл., бытовой техники порядка 2,1 млрд. долл. В целом ориентировочно население страны обладает финансовыми ресурсами и собственностью более 80 млрд. долл. Фонд зарплаты в 2014 г. составил 4,6 трлн. тенге, или 25,1 млрд. долл. Таким образом, общий объем финансовых и экономических «подушек» безопасности превысил 207 млрд. долл., что равноценно объему ВВП страны.

За последние пятилетие менялись концептуальные подходы и при формировании международных резервов. Так, в них постепенно снижается доля активов в свободно конвертируемой валюте (СКВ) – с 89,2% в 2009 г. до 74,4% в 2014 г., в то же время растет доля золота с 10,8 до 25,6%. (табл.3)

Такой подход означает, что золотая «подушка» оценивается выше, чем валютная «подушка», обусловленная возникающими проблемами в положении мировых валют. Концептуально, видимо, на такую политику влияют суждения о необходимости возврата к золотому стандарту.

В принципе в таких подходах особой опасности нет, если только не учитывать временные скачки цен на золото, сопровож­даемые как массовой распродажей золотых запасов ведущими банками мира, так и возвращением и накоплением золотых запасов. Банк Англии в свое время осуществил продажу с аукциона половины своего золотого запаса. Многие специалисты рассматривали это как поворотный момент мировой экономики. По их мнению, золото теряет свой статус резервной валюты. Ожидалось, что будет проведено пять торговых сессий, на каждой из них будет продано по 25 тонн золота. На вырученные деньги министерство финансов Великобритании намерено закупить ведущие мировые валюты – доллар США, евро и японскую йену. МВФ также планировало продать часть своего золотого запаса. Европейские ЦБ за 12-месячный период, завершившийся 26 сентября 2007 года, продали 475,75 тонны золота. В феврале 2008 г. США заявили, что попросят Конгресс разрешить МВФ продать 12,9 млн. унций (401 тонну) из его запасов.

Однако в последнее время участились случаи возврата золотых запасов из мест хранения. Так, ЦБ Германии, Нидерландов вернули 122 т золота, хранившегося в других странах. В Швейцарии усиливается давление на правительство с целью отказа от политики распродажи золотого запаса. Поставлена задача вернуть в Швейцарию слитки золота, которые хранятся в Великобритании и Канаде (примерно пятая часть от 1 040 т швейцарского золота хранится в Банке Англии и Канадском Центральном банке). Поставлена задача Национальному банку утроить золотой запас и довести долю золота в общей структуре резервов до 20% (в конце 2013 года золотой запас составлял 7,5%. Страны БРИКС последовательно увеличивают золотое содержание своих резервов. Таким образом, золото не теряет своих прав резервной валюты, но и уже не доминирует в валютной корзине.





Внешняя торговля РК: удержать тренд стабильного роста

Положение в экономике Казахстана во многом зависит от внешней торговли. Внешнеторговый оборот страны в результате сложившейся ситуации на сырьевых рынках снижался все второе полугодие 2014 г. и за январь – ноябрь составил 110,6 млрд. долл., что меньше аналогичного периода на 9,9%. При этом экспорт сократился на 6,7% – до 73,3 млрд. долл., а импорт – на 15,6% – до 37,3 млрд. долл. Поставки в Беларусь упали вдвое, в Россию – на 10,3%, ввоз из этих стран сократился на 2,4 и 22,9% соответственно.

В казахстанском экспорте продолжают доминировать поставки сырья и полуфабрикатов. Спрос на них на мировом рынке не ослабевает. Об этом свидетельствует вся первая экспортная «тридцатка» (табл.4).

Как видно из таблицы, мировые цены движутся по циклическим законам подъе­мов и спадов, характерных природе мировой экономики. Наиболее высокие показатели достигнуты за период 2011–2013 гг. Это говорит о том, что казахстанская продукция востребована на мировом рынке и этот спрос довольно устойчив. Ценообразование на экспортную продукцию обусловлено, вызванной длительной борьбой добывающих стран за установление «эпохи справедливых» цен на их продукцию, перио­да компенсации за сырьевую инфраструктуру национальных экономик. Опыт показал, что здесь важно соблюсти паритет интересов. Кризис 2007–2009 гг. был вызван также и тем, что мир оказался не готов к «революции» цен сырьевых товаров. И после отката мир движется к балансу интересов, установлению взаимоприемлемых цен. Казахстан как крупнейший участник мирового сырьевого рынка крайне заинтересован в паритете интересов производителей и потребителей. Ситуация сложившаяся на мировом нефтегазовом рынке затрагивает его коренные интересы.

(Окончание в следующем пятничном номере)



