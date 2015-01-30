«Стандартные» колебания мировой экономики и коррекция экономической политики Казахстана

(Окончание. Начало в № 252, 2014 г., № 2, 4, 14, 2015 г.)

Среди экспортируемых более 50 сырьевых товаров нефть занимает лидирующее место. Доля нефти в экспорте выросла с 49,3% в 2001 г. до 64,6% в 2010 г., а в 2013 г. снизилась до 48,8%. Добыча нефти ведется 52 компаниями. Доля государственной продукции в объемах добычи составляет 16,7%. Из 81,8 млн. т нефти, полученной в Казахстане в 2013 г., НК «КазМунайГаз» принадлежит 22,6 млн. т, собственная добыча – 12,4 млн. т. Ведущие нефтедобывающие иностранные компании: «Тенгизшевройл» (ТШО) – 27,1 млн. т, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО) – 18,7 млн. т, «СНПС – Актюбемунайгаз» – 6,1 млн. т, «Мангистаумунайгаз» – 6,08 млн. т, «PetroKazakhstan Кумколь Рес­орсиз» – 5,3 млн. т.Казахстан получает от нефтедобывающих компаний роялти, налоги на добычу, рентный налог на экспорт, налог на сверхприбыль, подписной бонус. Так, в контрактах с ТШО главным является роялти, по которому половина доходов поступает в республиканскую казну. Аналогична ситуация с КПО, где по контракту СРП (соглашение о разделе продукции) также доходы делятся между компанией и РК. Только в 2013 г. ТШО перечислила в бюджет страны 15 млрд. долл., а КПО – 10,3 млрд. долл. НК «КазМунайГаз» уплатила в бюджет 622 млрд. тенге, или порядка 3,9 млрд. долл. Только эти три компании перечислили в бюджет и Нацфонд 5,3 трлн. тенге.Таким образом, доходы компаний, напрямую зависящие от рыночных цен на нефть, непосредственно влияют и на объем отчислений в казну государства.В экономической истории наиболее политизированной на сырьевых рынках оказались нефтяные цены. Учитывая их важное значение, они зачастую используются в качестве финансового инструмента политической борьбы за экономическое пространство. В течение столетия, с 1871 по 1971 г., нефтяные цены колебались на уровне 20–40 долл. за баррель. Однако начиная с 1973 г. цены стали использоваться на нефтяном рынке как инструмент давления.В 1973 г. арабские страны в связи с войной с Израилем решили сократить добычу нефти. В результате общая добыча сократилась на 7%, а цены выросли в 4 раза, что привело к нефтяному кризису 1973–1974 гг. Цены на нефть сохранялись на высоком уровне и в середине 70-х гг., а своего пика цены достигли в начале 1980-х гг. Затем цены начали падать и за несколько лет упали более, чем втрое.После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 г. цены выросли, но быстро упали опять. После разгрома Ирака в 1991 г. цены продолжали падать и достигли своего минимума 11 долл. за баррель в 1998 г. Связано это было с Азиатским экономическим кризисом 1997 г.Страны ОПЕК сумели договориться о сокращении добычи нефти, и к середине 2000 г. цены достигли 30 долл. за баррель. С конца 2003 до 2005 гг. произошел новый резкий скачок цен. Наиболее показательным был 2008 г. В январе впервые за всю историю цены на нефть превысили 100 долл. за баррель, в мае поднялись до 135 долл. А 11 июля этого же года они достигли максимальных значений за всю историю нефтяного рынка в 147 долл. за баррель. Однако в октябре цены опустились ниже 67 долл. за баррель, в результате глобального экономического кризиса, а в декабре того же – упала до 33–35 долл. за баррель. В 2009-м цены постепенно восстановились до уровня в 60–80 долл., затем поднявшись до 100–125 долл. в 2011–2013 годах. С середины 2014 года по 19 января 2015 г. из-за превышения предложения над спросом цены на нефть снижаются. Большинство аналитиков считают, что и эта цена будет снижена.Нервозность нефтяного рынка объясняется высокой чувствительностью к рыночному спросу, никто не хочет потерять свою нишу на рынке. Ситуация подогревается отдельными экспертами, предрекающими начало давно ожидаемого нефтяного кризиса, когда истощающимся месторождениям будет все труднее удовлетворить растущий спрос на нефть.Нефтяной рынок в нервном ожидании. Все ждут сокращения запасов нефти в США, снижения добычи сланцевой нефти, восстановления спроса в Китае и Индии. Доля этих двух стран в мировом импорте нефти растет (510 млн. и 186 млн. соответственно) и достигла 17,8%. Борьба за рынки этих стран развернулась нешуточная. Особенность нынешней ситуации в том, что основные производители не намерены снижать добычу в расчете, что спрос догонит предложение. Арабские страны, хотя и несут многомиллиардные, весьма ощутимые потери, мужественно ждут своего часа, они пошли ва-банк. На сколько хватит терпения, покажет время. По всем прогнозам нижняя точка будет пройдена во втором-третьем квартале 2015 г. И хотя называется оптимально приемлемая цена в 65–70 долл. за баррель, не исключено, что мировой рынок еще увидит высокие цены, компенсируя нынешние потери.Таким образом, мир неоднократно встречался с падением и взлетом цен, и резкий рост, и снижение в 2008 г. стали как бы аномальными. Правительства должны настраиваться на оптимальные цены, перечисляя сверхприбыль в резервные фонды. Стоит помнить историю «голландской болезни» о неминуемом «проклятии ресурсов». Надо выстраивать экономическую политику исходя из нестабильности мировых цен на нефть. Складывается впечатление, что основные поставщики нефти на мировой рынок готовы сражаться до конца, до «последнего патрона». Страховка – развитие вертикально интегрированных компаний по глубокой переработке нефти и последующего выхода на рынки готовой продукции. Следует отметить, что основные нефтедобывающие компании, действующие в РК, имеют собственные структуры по переработке и сбыту нефтепродуктов. Снижение цен сказывается для них на снижении внутренних операционных расходов, а общая итоговая прибыль таких компаний катастрофически не уменьшается.Казахстан, возможно, недополучит от нефтедобывающих компаний налоговых и иных отчислений порядка 500 млрд. тенге. Эти ресурсы, ранее направляемые в Национальный фонд, видимо, будут компенсированы в конце 2015 г. – в течение 2016 г. В настоящее время накопленные средства Нацфонда выполняют свое предназначение.Особенностью национальной экономической политики является ее высокая нацеленность на возможные кризисные ситуации. Вывод страны из системного кризиса после распада союзного государства, борьба с последствиями азиатского кризиса 1997 г., крупные меры по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. позволили накопить трудный опыт борьбы с этими неприятными явлениями. В настоящее время необходимо критически пересмотреть набор антикризисных мер, с учетом накопленного опыта. Важно реально определить характер ситуации и правильно оценить эффективность контрмер. Известно, что во многих странах спекулятивный капитал не прочь погреть руки на временных трудностях, перетянуть одеяло помощи на себя, апеллируя к государству, излишне переоценивая, драматизируя ситуацию в собственных интересах. Так, в период борьбы кризиса 2007–2009 г. были видны попытки максимально «урвать» жирные куски финансовой помощи государства. Доказать свое как бы системное значение пытались отдельные банки, проблемные заемщики и т. п.Требуют своего совершенствования межбюджетные отношения. В соответствии с Таблицей распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов в местные бюджеты (МБ) поступают налоги: индивидуальный подоходный, социальный, на имущество, земельный, на транспортные средства; акцизы, различные сборы, плата за ресурсы, пошлины, лотереи, штрафы, отчисления за недропользование, продажи земельных участков. О масштабах неналоговых поступлений можно видеть на примере Алматинской области, где в 2014 г. этот показатель достиг 82,3 млрд. тенге, что в 3,8 раза больше, чем налоговые поступления в ее бюджет. Целевые трансферты из РБ составили 232,6 млрд. тенге, в том числе текущие целевые трансферты – 56,6 млрд. тенге, целевые трансферты развития – 54,7 млрд. тенге и субвенции – 121,3 млрд. тенге. Следует отметить, что не во всех областных бюджетах такое разделение на трансферты и субвенции имеются. Как правило, в РБ она записана как субвенция, в МБ как трансферты из РБ.В республиканский бюджет (РБ) направляются основные налоги: НДС, КПН.Анализ показывает, что имеется ряд особенностей бюджетной политики в стране. Логично полагать, что природная рента, поступающая в Нацфонд как достояние всех, перераспределяется из него как трансферт в РБ и далее в бюджеты областей, городов, районов в качестве трансфертов для развития и решения целевых проб­лем. В данном случае реализуется принцип справедливого распределения общенациональных доходов, полученных от сверхприбыли. Понятно, что министерства экономического блока, формируя бюджет, исходя, к примеру, от цены за баррель в 80 долл., стремятся пополнить бюджет за счет части сверхдоходов, хотя реально и справедливо было бы исходить из 40 долл., многолетнего уровня нефтяных цен. А для решения крупных инфраструктурных, социальных задач, исходя из новых возможностей, они могли бы обращаться в Нацфонд. Формирование бюджета при оптимальных ценах позволяло бы формировать реальный бюджет. А исходя из имеющихся возможностей, которые зависят от конъюнктуры, а значит и нестабильных поступлений, формировать дополнительный бюджет развития на основе трансфертов. И в этом случае бюджетная политика была бы стабильной, а вторую часть, гибкую, можно менять в зависимости от ситуации.И регионы должны ориентироваться на свои доходы, а не трансферты. Ибо в случае очень большой зависимости от трансфертов из РБ, которые в свою очередь поставлены в зависимости от мировых цен, местные бюджеты подвергаются большим рис­кам. В настоящее время налоги и платежи регионов в РБ составляют 5,1 трлн. тенге, из них порядка 2,1 трлн. возвращается в виде трансфертов и субвенций.В этой связи требует внимательного анализа ситуация в ЮКО. Здесь намечено было собрать в 2014 г. налогов в РБ и МБ в сумме 235,1 млрд. тенге, а трансфертов и субвенций область получает в сумме 375,9 млрд. тенге, или на 140,8 млрд. тенге больше, чем зарабатывает. Уровень дотационности достиг 96,1%, а это своеоб­разный рекорд по стране. Область по сбору налогов РБ занимает9-е место, а по сбору местных налогов – 14-е, предпоследнее мес­то, отставая от Кызылординской области по этому показателю в 1,96 раза. Все знают, что здесь самое многочисленное население, высокий уровень рождаемости. Также всем известно, что здесь живут самые предприимчивые люди страны, продвинутые бизнесмены. Так почему же низки показатели? Ведь та же Кызылординская область по социальной характеристике сродни ЮКО, по численности населения уступает ей в 3,7 раза(739,8 тыс. чел. против 2 733,3 тыс. чел.) и по экологии даже находится в более сложной ситуации, а собирает в местный бюджет, как отмечалось, вдвое больше.Поэтому необходимо продолжить работу над повышением эффективности налоговой системы страны, особенно в части межбюджетных отношений.Исходя из сложившейся практики, можно было бы передать в местные бюджеты один из видов налогов – НДС или КПН. Возможно, вначале это можно было бы сделать экспериментально для регионов с высокой долей трансфертов субвенций, как ЮКО, СКО, Костанайская, ВКО, Жамбылская, Кызылординская области. Регионы в этом случае получат дополнительный стимул для развития предпринимательства.Показателен в этой связи опыт г. Алматы, единственного несырьевого и самого крупного донора РБ. Этот город, благодаря широкой поддержке бизнеса, созданию комфортных условий, особенно для малого и среднего, добился уникальных достижений. Более 60% поступлений в бюджет осуществляют компании МСБ.Мир за более чем двухсотлетнюю историю экономических кризисов накопил немало опыта антикризисных мер. Наиболее ярким остается борьба администрации президента СШАФ. Рузвельта с Великой депрессией1929–1933 гг. Нынешнюю ситуа­цию пока еще нельзя называть кризисной, но все ее признаки налицо. Как показал мировой опыт, наиболее эффективны комплексные меры. Безусловно, рыночная экономика должна находить адекватные решения, перестраивать бизнес. Но и государство в этих условиях должно протянуть руку помощи.Главой государства стратегически выстроена экономическая политика, направленная на повышение устойчивости страны к разным испытаниям. Разработаны и реализуются целевые программы развития национальной экономики. В последние годы упор сделан на интенсивную ее диверсификацию. Сделано немало, и это позволяет гасить, приуменьшить негативные последствия. Вместе с тем недопустимым является направление средств на проекты, не имеющие значительного мультипликативного эффекта, быстрой окупае­мости, встроенности в клас­терную политику. Эти потери в ряде случаев сравнимы с ущербом от падения нефтяных цен. К сожалению, имеет место ослабление всей экономической работы в стране. За последнее время Президентом страны в жесткой форме поставлена задача всемерного повышения качества выносимых и реа­лизуемых программ, устранения коррупции. Пресловутые «откаты» действительно ведут к откату экономических программ. Повышение ответственнос­ти в этом деле сродни высоким инвестициям.Ключевыми решениями насыщена программа «Нұрлы жол». Следует отметить ее своевременность. Среди множества ее аспектов можно выделить ряд из них. Так, целенаправленное развитие инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, рост занятости, стабильность финансовой системы имеют значительный мультипликативный эффект. Важным представляется диверсификация аграрного сектора с помощью льготных кредитов для малого агропромышленного бизнеса.События в России наряду с падением нефтяных цен оказывают свое воздействие на экономику РК. В 2013 г. объем внешней торговли РФ достиг 867,6 млрд. долл., с Казахстаном этот показатель составил 23,7 млрд. долл., или 3,1%. В 2014 году этот показатель продолжал снижаться. Ожидается, что этот показатель составит 2,3%. За период январь – ноябрь 2014 г. экспорт в Россию снизился до 12,5 млрд. долл., а импорт уменьшился до 4,9 млрд. долл. Определенный скачок в импорте российских товаров был отмечен в декабре в связи с резким падением курса российского рубля. По мнению российских экспертов, ситуация на рынке будет оставаться сложной. Как отмечают отдельные российские эксперты, рубль нужно было «обвалить» давно. Из-за его переоцененности во внешней торговле наблюдались деформации.Для импортеров российских товаров создаются благоприятные условия на казахстанском рынке. Сложности ожидают казахстанских поставщиков, которым российские партнеры предлагают покупать продукцию за рубли. Очевидно, что в этом случае казахстанские поставщики теряют на курсовой разнице. Так, если та или иная продукция стои­ла, к примеру, 1 млн. рублей, что в пересчете на доллары составляет по нынешнему курсу 15,3 тыс. долл., то в январе 2014 г. это были 31,6 тыс. долл. Двойная потеря на курсовой разнице делает продажу казахстанских товаров на российском рынке неконкурентоспособной. Инфляция РФ в 10% не спасает положение дел. Таким образом, только в случае безальтернативных пос­тавок продукции из Казахстана можно поставлять по прежним ценам в пересчете на доллары. Это предложение совпадает с белорусскими поставщиками, столк­нувшимися с рублевым демпингом. Или же придется искать другие рынки сбыта. Ибо даже если рубль в ближайшее время и укрепится, очевидно, что он не вернется к прежним значениям. Отечест­венным экспортерам нужно серьезно пересмотреть маркетинговую стратегию и разрабатывать альтернативные варианты.Хотя и больно осознавать резкое снижение курса рубля, однако, главным итогом является сущест­венное повышение конкурентоспособности российских экспортных товаров. И эту ситуацию нужно спокойно обсудить. В конечном счете для казахстанских импортеров складывается благоприятная ситуация: они могут при данном сценарии существенно снизить издержки производства. Проб­лемным остается казахстанский экспорт в Россию. И здесь нужна специальная программа поддержки отечест­венных экспортеров. Впереди трудные разговоры с российскими партнерами. Возможно нахождение компромиссных вариантов, включая механизм встречных платежей, бартерных сделок. Но такая ситуация мало кому пригодится, она связывает руки бизнесменам. Для экономической комиссии ЕАЭС наступает период испытаний. Они должны приложить максимум усилий для решения складывающихся проблем во взаимной торговле.Многие предлагают изменить курс тенге к доллару, аналогично с рублем. Но следует ли из-за 17% внешней торговли менять курс национальной валюты. Ведь нужен баланс интересов импортеров и экспортеров. Вывозится в основном сырье, а ввозятся машины, оборудование, продукты питания. В 2013 г. это соотношение составляло 78,5 млрд. и 44,2 млрд. долл., или 64% и 36% соответственно. В январе – ноябре 2014 г. эти показатели составили 73,3 млрд. и 37,3 млрд., или 66,3% и 33,7% соответственно. Изменение курса национальной валюты повлекло бы повышение цен на важнейшие статьи расходов государства, бизнеса и населения. За этим последует сокращение импорта машин и оборудования, продуктов первой необходимости, а значит, снижение темпов диверсификации экономики, повышения уровня жизни населения.Возможно, в стране постепенно нужен переход к плавающему курсу, с тем, чтобы рынок определял это важнейшее соотношение. Но сейчас важна стабильность, с тем, чтобы бизнес мог планировать свою работу, а государство реализовывать без потерь свои инвестпрограммы. Следует помнить, что спекулятивный капитал не дремлет. Как показал российский кризис, в раскачке рубля они хорошо погрели руки. Да и наши валютные спекулянты сознательно систематически вбрасывают в СМИ очередную «утку» о скором падении тенге в надежде словить рыбку в мутной воде возможной паники.В целом принятые меры антикризисного характера позволяют сгладить негативные последствия от падения нефтяных цен, непрос­той ситуации в России. При этом сокращение бюджетных расходов не должно носить панический характер. Нужно иметь в виду, что в кризисных условиях государство расширяло помощь бизнесу. В стране есть много резервов, связанных с углублением диверсификации национальной экономики, ускоренным развитием перс­пективных отраслей, повышением отдачи от немалых инвестиций.Мир не упрощается, происходит поляризация богатства и бедности – опасные крайности экономического и социального развития. Так, в настоящее время половина богатства всего мира сосредоточена в руках 2% населения Земли. Общая стоимость активов, которые находятся в частной собственнос­ти, оценивается в 125 трлн. долларов. Сейчас в мире насчитывает­ся 499 миллиардеров и порядка 13,5 млн. миллионеров.На другом полюсе на долю беднейшего населения Земли приходится лишь 1% мирового благосос­тояния. По оценкам Всемирного банка, общее количество бедных,т. е. живущих менее чем на 2 долл. в день, составляет в мире2,5–3 млрд. человек. В том числе общее количество людей, живущих в чрезвычайной бедности (менее чем на 1 долл. в день), – 1–1,2 млрд. чел. Таким образом,40–48% населения мира – бедные, а 16–19% – сверхбедные.Даже в США не удалось избежать социального расслоения. В этой стране 10% богатых американцев контролируют 70% благосостояния страны.Углубление пропасти между сверхбогатством и крайней беднос­тью несет миру серьезные угрозы. Это основной фактор конфронтации, радикализма, национализма, фашизма, терроризма, региональных войн. Человечество должно найти разумные выходы, установить приемлемые механизмы капитализации и социализации мирового сообщества. Такие решения в арсенале экономической, политической науки имеются.Казахстану в сложных условиях глобализации нужно постоянно держать руку на пульсе, вносить соответствующие коррективы в свою экономическую политику. Процессы целенаправленной модернизации, гибкой трансформации, глубокой диверсификации должны быть не только адекватны конкретной ситуации, но и ориентированы на перспективу. Как учит история, нет постоянных успехов, есть лишь постоянная борьба за них. Казахстан находится в этом тренде, всемерно обогащая свой трудный опыт борьбы за реальные достижения.