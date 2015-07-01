Стандарты экономического прорыва Статьи 934 Досжан НУРГАЛИЕВ

Приоритеты Страновой программы



Сегодня Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – это группа стран, обладающих лучшими пакетами стандартов, методов и стратегий, определяющих высокий уровень социально-экономического развития. Задача Казахстана – перенять в рамках Страновой программы опыт для последующего применения в своей практике. Напомним, что в состав глобальной организации входят 34 экономически развитых государства, из числа которых сегодня формируется тридцатка передовых стран мира. Приближение Казахстана к стандартам ОЭСР означает институциональный и экономический рост, повышение всех параметров качества жизни, соответствующих критериям и нормам развития стран этой группы.



Согласно мнению главы директората ОЭСР по внешним связям Маркуса Бонтури, Страновая программа – один из новых инструментов ОЭСР, которая позволяет определенной группе развивающихся стран, не входящих в рамки организации, использовать наработанный опыт и стандарты развития ОЭСР в своей экономической практике. Казахстан – одно из четырех государств, выбранных для реализации Страновой программы.



– Это является признанием ведущими странами мира приверженности Казахстана к программе амбициозных реформ с учетом передовой практики, – отмечает Маркус Бонтури.



Предполагается, что "Страновая программа сотрудничества между Казахстаном и Организацией экономического сотрудничества и развития на 2015–2016 годы" будет ориентирована прежде всего на потребности Казахстана.



Напомним, что для достижения стратегического императива Казахстану необходимо решить несколько ключевых задач, в том числе обеспечить переход на новые принципы экономической политики, а также всестороннюю поддержку предпринимательства как ведущей силы национальной экономики. При этом повышение ответственности, эффективности и функциональности государственного аппарата – одна из задач, на решение которой акцентированы современные институциональные реформы Казахстана.



Согласно мнению Министра национальной экономики РК Ерболата Досаева, с точки зрения значимости Программы ОЭСР, Казахстану сделано уникальное предложение. То есть, те направления, по которым предполагается работа с ОЭСР, будут акцентированы именно на аспектах и проблемах, представляющих особую важность для Казахстана.



– В сущности, мы создаем сегодня специальную Страновую программу для Казахстана на 2015–2016 годы, которая предполагает реализацию совместных инициатив в таких сферах, как государственное управление, фискальная политика, конкурентоспособность, улучшение делового климата и устойчивое развитие. Возможно, данный список будет расширен, а окончательное содержание программы будет согласовано до конца текущего года, после чего состоится торжественное подписание документа, – поясняет глава МНЭ РК.



Как отмечал в рамках визита в Казахстан Маркус Бонтури, Директорат ОЭСР работает с Казахстаном не один год. Тем не менее, взаимодействие в рамках Страновой программы знаменует начало нового этапа сотрудничества между Казахстаном и глобальной организацией. В ОЭСР придается огромное значение взаимоотношениям с Казахстаном. И в этой связи программа будет взаимно полезной.

В частности, страны ОЭСР и другие развивающиеся государства могут почерпнуть немало полезного из данной практики Казахстана.



На сегодня Казахстан осуществляет сотрудничество с 12 комитетами ОЭСР. В рамках этого взаимодействия Правительством РК определены наиболее важные направления сотрудничества, включая развитие малого и среднего бизнеса. В настоящее время в данной сфере взаимодействия с ОЭСР в стране реализуется ряд программ, способствующих росту рентабельности и производительности сектора МСБ. Это пилотные проекты, связанные с вопросами поддержки предпринимательства, которые на сегодня реализуются в нескольких регионах нашей страны. В процессе активного сотрудничества с комитетами ОЭСР разрабатываются совместные обзоры по различным направлениям деятельности, например, по развитию энергетического сектора или городов Казахстана.



– Это очень важная задача, поскольку любая развивающаяся экономика проходит через определенные этапы своего развития – периоды экономической концентрации, внутренней и внешней трудовой миграции и другие процессы. По мере роста производительности труда в АПК, безусловно, будут происходить и процессы активного перетока сельского населения в городские агломерации. При этом оптимальное развитие городов как экономических систем, разумеется, требует системного подхода. В этом плане страны ОЭСР имеют богатый опыт, – говорит глава МНЭ РК.



Напомним, на сегодня в рейтинге глобальной конкурентоспособности Казахстан занимает 50-е место из 144 стран со средним баллом 4,42, сохранив свое расположение в группе стран переходной позиции от второй стадии эффективного развития к третьей высшей стадии инновационного развития, где большее значение придается факторам эффективности и инновационности. В рейтинге Всемирного экономического форума страны оцениваются по 12 факторам, из которых по двум критериям Казахстан вошел в первую 30-ку стран.

Лидирующими позициями Казахстана в 2014 году выступали факторы "эффективность рынка труда" (15 место) и "макроэкономическая среда" (27 место). При этом наиболее слабыми позициями уже несколько лет кряду являются такие параметры, как "развитость финансового рынка" (98 место, +5), "здоровье и начальное образование" (96 место, +1) и "конкурентоспособность компаний" (91 место, +3).



Последний фактор, с точки зрения финансовой целесообразности вкладываемых инвестиций, особенно важен. При этом следует полагать, что финансовая реализуемость любого проекта, как правило, достигается при условии, если на каждом этапе расчета сумма всех притоков и оттоков складывается в положительное сальдо. И здесь, как считают международные эксперты, многое зависит от эффективности использования компаниями передовой практики стран ОЭСР. При этом ценность зарубежного инвестирования заключается не только в создании новых рабочих мест, емкой налоговой базы и обеспечении трансферта технологий, но и в формировании высокой культуры производства и обслуживания, в том числе выстраивании эффективной финансовой дисциплины, обеспечивающей наибольший эффект от деятельности бизнеса.



Трансформация ядра экономики



Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития, ВВП государства – это суммарная величина экономической прибыли всех компаний государственного и частного секторов. Исходя из этой формулы, рост экономики страны должен быть следствием реальной прибыльности ее субъектов. Между тем согласно стратегическим целям Казахстану предстоит довести к 2050 году объем ВВП в расчете на душу населения до 60 тыс. долларов.



Если учесть, что на сегодня в течение каждых пяти лет население страны увеличивается на один миллион человек, и к 2050 году казахстанцев станет на 7 млн человек больше, чем сегодня, или 24 млн, то к планируемому периоду объем экономики должен вырасти не на порядок, а в несколько раз. Безусловно, достижение подобной динамики экономического развития возможно лишь при максимальной эффективности использования капитала, когда на каждую единицу вложенных средств приходится суммарная величина прибыли, определяющая качественный рост.



В настоящее время в целях достижения глобальной конкурентоспособности в соответствующих индустриях, программой трансформации ФНБ "Самрук-Казына" осуществляется системная модернизация по примеру таких компаний, как "Темасек", "Казынах", "Мубадала", "General Electric" и других успешных игроков глобального рынка.



Как отмечалось ранее главой фонда Омирзаком Шукеевым, на сегодня в системе завершена операция по стабилизации ряда системообразующих банков. При этом на основе вывода из своего состава финансового холдинга "Байтерек", ФНБ избавился от более чем 400 непрофильных активов. Принята стратегия развития, и фонд вернулся к своей первоначальной миссии индустриального холдинга. Между тем программа трансформации "Самрук-Казыны" фокусируется на достижении ряда взаимосвязанных индикаторов, объединенных общей целью – созданием новой стоимости, при которой к 2020 году дополнительный вклад компаний фонда в ВВП страны должен составить порядка 11 млрд долларов.



Для достижения этой цели предстоит провести тотальную ревизию активов фонда, определить оптимальную структуру портфеля: путем реструктуризации, приватизации, слияний и поглощений, избавиться от неэффективных активов в традиционных отраслях и создать новые предприятия в энергетике, металлургии, а также в химической, туристической и "зеленой" индустрии.



В рамках мероприятий по трансформации предполагается в ближайшие три года сократить количество компаний фонда в два раза – с 600 до 300, количество уровней иерархии управления – с 9 до 4. Для всех дочерних компаний будет установлен нижний предел внутренней нормы прибыли (IRR), в том числе обязательное требование привлечения частных компаний в качестве партнеров, а также обязательное условие трансферта новых технологий.



В условиях нового периода волатильности на глобальном рынке нефтересурсов, когда цена за баррель нефти склонна к пикированию, важно иметь запас прочности в виде совокупных преимуществ компаний в сфере управления активами, в том числе за счет четкого прогнозирования перспектив развития.



Как подчеркнул в этой связи известный экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нуриель Рубини, следующее десятилетие станет периодом диверсификации развивающихся рынков. И это будет иметь место там, где есть институциональные рамки и ресурсы для проведения подобной реструктуризации. Программа структурной трансформации критически важна и для экономики Казахстана, рост которой в последние годы несколько замедлился в условиях нестабильности внешних рынков. При этом необходимо опираться на положительный опыт таких стран, как Южная Корея, Сингапур и ряда других, корпоративные модели которых способствуют росту всей экономики.



Между тем основным источником финансирования корейской компании Теmasek являются доходы от экспорта, рост которых происходит в зависимости от оптимального приложения инвестиционного капитала по всему миру.



–В условиях крайней ограниченности природных ресурсов в Корее, мы стараемся инвестировать финансы в сферу высоких технологий в соответствии с диверсифицированным портфелем, – отметил Генеральный директор Центра корпоративного управления компании Теmasek Онг Бун Хви.



Конечной целью всех экономических реформ, осуществляемых сегодня в Казахстане на различных уровнях, в том числе в ядре экономики – Группе компаний "Самрук-Казына", является увеличение доли несырьевого сектора в структуре национальной экономики и отход от традиционной сырьевой специфики. По мнению Нуриеля Рубини, целеустремленность Казахстана в этом направлении можно считать признаком верного курса. При этом есть пять ключевых факторов успеха, опираясь на которые можно сделать прорыв в развитии. Первое – это инвестиции в человеческий потенциал, физическую инфраструктуру, рынки капитала и другие сферы. Следующий момент – диверсификация экономики, при которой должен иметь место баланс между частным и государственным секторами, третье – открытость экономики для прямых внешних и внутренних инвестиций, в том числе для международной торговли.



Четвертым фактором принято считать отход от сырьевой направленности экономики с акцентом на реальный сектор. И последнее – инклюзивное развитие, когда рост компаний, отраслей и национальной экономики в целом происходит при участии всех членов социума, что снимает социальное напряжение в обществе и обеспечивает условия процветания в долгосрочной перспективе.