​​​​​​​Стандарты – это важно

В Алматы презентован первый профориентационный мультфильм для дошколят по направлениям «стандартизация» и «метрология».

В Алматы в рамках Международной научно-практической конференции на тему «Тенденции развития качества в современных условиях» были презентованы первый мультипликационный фильм и книжка-сказка. Они разработаны в рамках профориентационной работы для детей дошкольного возраста по направлениям «стандартизация» и «метрология».

Сама конференция была приурочена к празднованию Всемирного дня качества, который отмечается ежегодно во второй четверг ноября. На ней специалисты обсуждали вопросы создания эффективной и действенной национальной инф­раструктуры качества для поддержки конкурентоспособности предприятий, оптимизации и трансформации подходов ко всем сферам деятельности, в том числе и подготовки кадров, повышения качества продукции путем устойчивого развития предприятий.

Председатель Комитета техничес­кого регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев рассказал, что проводится пилотное внедрение национальных стандартов, устанавливающих показатели качества жизни населения. Например, в рамках Национального плана стандартизации ведется работа по разработке 3 основополагающих международных стандартов серии 37120, устанавливающих более 120 показателей качества жизни населения в 16 отраслях экономики. В них, в частности, отражены такие показатели, как качество предоставления услуг связи, транспортных, медицинских, финансовых, образовательных услуг, ЖКХ и торговли.

Также сотрудниками «КазСтандарт» КТРМ МТИ РК совместно с Казахским национальным исследовательским техническим университетом им. К. И. Сатпаева был проведен семинар для представителей учебных заведений на тему «Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области технического регулирования, стандартизации и метрологии».

– В этом году площадкой для проведения конференции выбран Казахский национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева в связи с созданием на его базе «КазСтандарт Академии». Отмечу, что в задачах, поставленных Главой государства, есть повышение качества образования, уровня подготовки специалистов для всех отраслей производства, в том числе в области технического регулирования, метрологии и сфере стандартизации, – сказал генеральный директор «КазСтандарта» Габит Мухамбетов.