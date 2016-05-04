Свежий выпуск
​Стандарты и поощрения
Инеш БЕРЖАНОВА

Участники встречи, заслушав доклады отечественных специалистов и представителей международного экспертного сообщества, пришли к единому мнению: позитивные перемены в антикоррупционной политике Казахстана в связи с принятием нового Закона «О противодействии коррупции в РК» очевидны. Так, на заметном снижении коррупционных правонарушений в обществе не могло не сказаться внедрение института общественного контроля. Речь идет о реализации новых законов «О доступе к информации в Казахстане» и «Об общественных советах в РК».

– Они нацелены на прозрачность, открытость работы государственных органов, – отметила вице-министр по делам государственной службы Айгуль Шаимова. – Обновленное законодательство позволяет активнее работать именно на предупреждение фактов коррупции в обществе.

К слову, превенция сегодня является приоритетным направлением в работе задействованных в борьбе с коррупцией ведомств. Здесь стоит отметить введение в рамках закона антикоррупционных стандартов, антикоррупционного мониторинга, анализа крупных рисков. Так, для работников госучреждений уже разработаны специальные правила, которые вносят ограничения в их работу. Иными словами, чиновник уже не может требовать не прописанных в стандартах документов с обратившегося за помощью к ним лица, превышать сроки подачи ответов на запросы казахстанских граждан и другое.

Поддержал А. Шаимову и председатель управляющего комитета регионального хаба в сфере государственной службы РК Алихан Байменов. В частнос­ти, он отметил, что работа по выявлению фактов коррупции на ранней стадии, а не борьба с их последствиями осуществляет­ся в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Большое значение здесь имеет взаимодействие с международными экспертами, готовыми к сотрудничеству в данной сфере.

Так, своим мнением на конференции поделились гости из Сингапура, Грузии, Германии и России. В итоге выяснилось, что практически повсеместно применяется система по отбору и продвижению кадров в соответствии с результатами их работы, заслугами перед ведомством. Не менее популярной мерой в большинстве стран мира также считается повышение корпоративной культуры госслужащих через проведение мероприятий воспитательного характера.

Эффективным средством в деле борьбы с коррупцией призван стать институт поощрения лиц, сообщающих или способствующих раскрытию коррупционных право­нарушений в обществе. Причем человек получает вознаграждение только в том случае, если информация подтвердилась, возбуждено уголовное дело и состоялся обвинительный приговор суда.

Солидарность со спикерами высказало руководство Офиса программ ОБСЕ в Астане, Представительства ООН в Казахстане. По их общему мнению, снижение коррупции в обществе скажется не только на настроениях граж­дан, но и позволит укрепить экономическую стабильность в обществе.

Популярное

Все
Сто секунд до катастрофы
Вечные пробки «Алтын Орды»
КНБ: тридцатилетний рубеж
Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техники
Устраняя «узкие места» грузоперевозок
Разработку единственного месторождения олова согласовали в Казахстане
Фонд «Қазақстан халқына» не сможет помочь всем желающим лечиться за рубежом
Реально ли свести к нулю число детей в интернатных учреждениях Казахстана?
Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменных школах!
«Тараз» разгромил чемпиона
В погоне за ключевой целью экономической политики Нового Казахстана
Пусть будет щедрым урожай!
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Чем слово в блоге отзовется
Игра в мафию
«Борте» покоряет Австралию
На Кубке наций
Вести с «Тур де Франс»
Страна встречает чемпионку
Подготовка к выборам началась
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Документы передали дух эпохи
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Взрыв произошел на месторождении Тенгиз, есть погибшие
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Свежий выпуск
Дом добра Нелли
Свежий выпуск
Положено – делай!
Свежий выпуск
Коротко и небанально
Свежий выпуск
Строить и расширять

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]