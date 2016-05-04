​Стандарты и поощрения

Участники встречи, заслушав доклады отечественных специалистов и представителей международного экспертного сообщества, пришли к единому мнению: позитивные перемены в антикоррупционной политике Казахстана в связи с принятием нового Закона «О противодействии коррупции в РК» очевидны. Так, на заметном снижении коррупционных правонарушений в обществе не могло не сказаться внедрение института общественного контроля. Речь идет о реализации новых законов «О доступе к информации в Казахстане» и «Об общественных советах в РК».

– Они нацелены на прозрачность, открытость работы государственных органов, – отметила вице-министр по делам государственной службы Айгуль Шаимова. – Обновленное законодательство позволяет активнее работать именно на предупреждение фактов коррупции в обществе.

К слову, превенция сегодня является приоритетным направлением в работе задействованных в борьбе с коррупцией ведомств. Здесь стоит отметить введение в рамках закона антикоррупционных стандартов, антикоррупционного мониторинга, анализа крупных рисков. Так, для работников госучреждений уже разработаны специальные правила, которые вносят ограничения в их работу. Иными словами, чиновник уже не может требовать не прописанных в стандартах документов с обратившегося за помощью к ним лица, превышать сроки подачи ответов на запросы казахстанских граждан и другое.

Поддержал А. Шаимову и председатель управляющего комитета регионального хаба в сфере государственной службы РК Алихан Байменов. В частнос­ти, он отметил, что работа по выявлению фактов коррупции на ранней стадии, а не борьба с их последствиями осуществляет­ся в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Большое значение здесь имеет взаимодействие с международными экспертами, готовыми к сотрудничеству в данной сфере.

Так, своим мнением на конференции поделились гости из Сингапура, Грузии, Германии и России. В итоге выяснилось, что практически повсеместно применяется система по отбору и продвижению кадров в соответствии с результатами их работы, заслугами перед ведомством. Не менее популярной мерой в большинстве стран мира также считается повышение корпоративной культуры госслужащих через проведение мероприятий воспитательного характера.

Эффективным средством в деле борьбы с коррупцией призван стать институт поощрения лиц, сообщающих или способствующих раскрытию коррупционных право­нарушений в обществе. Причем человек получает вознаграждение только в том случае, если информация подтвердилась, возбуждено уголовное дело и состоялся обвинительный приговор суда.

Солидарность со спикерами высказало руководство Офиса программ ОБСЕ в Астане, Представительства ООН в Казахстане. По их общему мнению, снижение коррупции в обществе скажется не только на настроениях граж­дан, но и позволит укрепить экономическую стабильность в обществе.