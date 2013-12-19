Станет другом «Алпамыс»

Так, в действующих яслях-садах «Балдырган» состоялось открытие трех новых групп на 75 мест. Само существование этого дошкольного учреждения стало возможным благодаря его возврату из частных рук государству.

«Балдырган» быстро набирает былую силу и уже в следующем году будет расширен до 12 групп. В целом за время действия программы «Балапан» в дошкольных организациях областного центра создано 2 475 мест, на сегодня 51 детсад посещают почти 7 тыс. ребятишек. До конца года планируется ввести в строй еще два детсада – «Алпамыс» и «Балауса» на 144 места.

Поздравив маленьких виновников торжества и их родителей, аким СКО Самат Ескендиров вручил ключи новоселам ипотечного 55-квартирного и арендно-коммунального 75-квартирного домов. Второй из них появился в рамках программы «Доступное жилье-2020» по направлению «для молодых семей». Кстати, для этой же категории населения строятся еще 6 многоквартирных домов суммарной площадью 6,85 тыс. кв. метров, их ввод в эксплуатацию запланирован на 2014 год.

В тот же день глава региона принял участие в открытии реконструированного Сервис-центра ТОО «Севказэнергосбыт», который существенно облегчит и ускорит обслуживание потребителей. Более того, организованный на базе этой структуры «Контакт-Центр» позволит североказахстанцам на расстоя­нии получать квалифицированные консультации, а в скором времени и самим передавать показания приборов учета посредством SMS.

Кроме того, аким СКО принял участие в официальном запуске на ТЭЦ-2 новой турбины, повысившей установленную мощность станции на 50 МВт.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область