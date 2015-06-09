Станет экономически невыгодно быть плохим врачом Интервью 1205 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

– Алексей Владимирович, как известно, Президент большое внимание уделяет тому, чтобы казахстанская медицина развивалась на уровне мировых стандартов. Как это реализуется на практике, скажем, в алматинских больницах, где вы сейчас побывали?



– Глава государства поручил нам, чтобы в Казахстан внедрял и осваивал все самые современные медицинские технологии, которые только есть в мире, с тем, чтобы казахстанцы могли получать квалифицированную медицинскую помощь, не выез­жая для этого за рубеж. При этом все эти высокие технологии должны быть доступны для любого гражданина нашей страны.



Уже сейчас мы можем говорить о положительной динамике в этом направлении: в последние годы в отечественное здравоохранение пошли крупные инвестиции – как на закупку современного оборудования и лекарственных препаратов, так и в образовательные процессы для подготовки врачей новой формации.



Очень много казахстанских медиков проходят усовершенствование в лучших клиниках мира, причем мы посылаем за рубеж врачей не только из крупных медицинских центров, но и из регионов. Кроме того, намного больше стало мастер-классов, когда иностранные специалисты с мировым именем приезжают к нам и на месте обучают врачей. Кроме того, иностранные медики в наших же стенах проводят сложнейшие операции.



Здесь важен и психологический фактор – наши врачи видят, что это возможно, что новейшие технологии в медицине подвластны и им, а во-вторых, потом казахстанские специалисты, так сказать, по эстафете могут проводить мастер-классы для своих коллег из регионов.



Больницы Алматы очень динамично развиваются. Сейчас некоторые городские учреждения здравоохранения не хуже республиканских, а есть и выше уровнем и по оснащению, и по кадровому потенциалу. Отрадно, что построены новые больницы и поликлиники, где не только великолепное оборудование, но и высокопрофессио­нальный персонал.



Надо отметить, что и заработная плата медиков увеличивается год от года, уже сейчас она выше, чем на общем рынке труда. Поэтому для наших молодых людей, выбирающих профессию, есть стимул идти учиться в мединститут. Да, на учебу уходит до семи лет, но зато потом есть уверенность, что, во-первых, у них всегда будет работа, а во-вторых, заработная плата врачей позволяет достойно жить.



И еще что важно, и это подчеркивается в Плане нации "100 конкретных шагов", уровень зарплаты медицинских работников будет напрямую зависеть от их вклада в свое дело, ну и, конечно, от уровня их профессионального мастерства. Так что быть плохим врачом станет экономически невыгодно.



– Можем ли мы уже сейчас говорить о том, что наше отечественное здравоохранение приближается к мировому уровню?



– Однозначно. Сейчас практически все технологии, которые есть в мировой медицине, есть и у нас в Казахстане. Конечно, имеются и проблемы, и мы этого не скрываем: наши больницы порой не поспевают за новшест­вами в плане технического оснащения, есть проблемы и в качестве медобслуживания. Но если в мировой хирургии, например, самыми сложными считаются операции по трансплантации органов, то такие вмешательства уже ряд лет делаются в Казахстане. Скажу больше, если еще не так давно операции по пересадке печени, например, считались почти недосягаемой планкой для наших хирургов, то сейчас они уже производятся даже на региональном уровне. А операции по трансплантации почек стали повседневной практикой, их сейчас делают более чем в семи центрах страны. Теперь все больше иностранцев приезжают к нам лечиться, и не только из ближнего, но и дальнего зарубежья. А это уже показатель уровня развития здравоохранения.



– Скажите, а что делается, чтобы сократить разрыв между крупными медицинскими центрами Астаны и Алматы и региональными клиниками? Могут ли жители глубинки получать те же высокие технологии, что и в крупных городах?



– Согласитесь, что в каждом районном центре или ауле невозможно построить ультрасовременную клинику, да этого и не надо делать, нужно искать иные пути. Скажем, один из ста шагов для реализации пяти президентских реформ предусматривает приоритетное финансирование первичной медико-санитарной помощи. Более того, первичная помощь станет центральным звеном национального здравоохранения для предупреждения заболеваний и ранней борьбы с ними.



Напомню, что в южном мегаполисе была принята знаменитая Алматинская декларация по первичной медико-санитарной помощи, и сейчас здесь открыт офис Всемирной организации здравоохранения. Это очень важный момент, потому что региональных офисов ВОЗ всего несколько по миру, а по первичной медико-санитарной помощи – это единственный в мире, и расположен он в Алматы. Многие специалисты, эксперты из европейского региона будут проводить здесь конференции и обучающие семинары, что станет дополнительным толчком для улучшения состояния нашего здравоохранения.



Кроме того, есть поручение Главы государства по строительству 350 семейных врачебных региональных амбулаторий, работает и программа "100 школ – 100 больниц". Мы постоянно бываем в различных регионах Казахстана, в том числе в глубинке, и видим, как в аулах появляются добротные врачебные амбулатории, хорошо оснащенные, укомплектованные профессиональным персоналом.



В качестве примера могу привести такой факт: если в среднем заработная плана на селе составляет 50–60 тысяч тенге, то молодой врач сразу получает порядка 180 тысяч тенге. Врачи на селе очень востребованы, поэтому когда медицинские вузы выпускают своих воспитанников, из районов приезжают на ярмарки вакансий, набирая для себя специалистов как целевым способом, так и в частном порядке. На селе молодым врачам сразу дается жилье, выделяются подъемные, то есть решается много житейских проблем.



Что же касается того, могут ли сельчане получать медицинскую помощь мирового уровня – конечно, могут. Пациенты, которые в этом нуждаются, передаются по цепочке из сельских больниц через областные в крупные специализированные медицинские центры Алматы и Астаны. Большим помощником в деле оказания экстренной медицинской помощи для жителей отдаленных селений стала санитарная авиация, которая тоже неплохо у нас развивается.



Кроме того, алматинские врачи, как, впрочем, и астанинские, оказывают помощь регионам, выезжая по мере необходимости на места, где не только оперируют больных, но и обучают своих коллег.



– Алексей Владимирович, а какие проблемы в нашем здравоохранении вы бы еще выделили?



– Сейчас, как известно, идет старение населения, поэтому нам необходимо развивать геронтологию, науку о старении, и гериатрию, область клинической медицины, которая изучает диагностику, лечение и профилактику заболеваний людей пожилого и старческого возраста. Кроме того, планирует­ся сделать акцент на детство, ведь если дети будут здоровыми, мы будем иметь и здоровое поколение, здоровый генофонд нации, о чем также постоянно говорит наш Президент.



– В связи с этим, что вы можете сказать по поводу подготовки педиатров? Будут ли восстановлены факультеты педиатрии в наших медицинских вузах, ведь организм ребенка отличается от взрослого, требует к себе особого отношения, в том числе в методах лечения?



– Сейчас есть разное видение развития отечественной педиат­рии. Не секрет, что наши образовательные модели следуют за европейскими, поэтому мы начали готовить высокопрофессиональных специалистов узкого профиля, требования к которым постоянно ужесточаются.



Скажем, чтобы подготовить грамотного детского хирурга, кроме общеврачебной подготовки, которая занимает семь лет, он должен пройти еще два-три года резидентуры, где ведется углубленная специальная подготовка. Кроме того, сейчас часть педиатрической службы делегируется семейным врачам, это мировая практика.



– Не могу не спросить и о качестве медицинского обслуживания, на которое есть еще немало нареканий со стороны пациентов. Что делается в плане его улучшения?



– Как известно, в ближайшем будущем планируется внедрение страховой медицины, на что нацеливают и 100 конкретных шагов, думаю, это многое изменит в отечественном здравоохранении: усилится финансовая устойчивость системы здравоохранения на основе принципа солидарной ответственности государства, работодателей и граждан, появятся дополнительные возможности расширения рамок государственной медицинской помощи, которая у нас лимитирована.



Что же касается качества оказания медицинских услуг, мы сейчас над этим работаем, совершенствуя Службу поддерж­ки пациентов. Если кого-то не устраивает качество обслуживания, если что-то делается не по стандарту и так далее, то больной может обратиться по телефонам или электронным адресам с претензиями. Уверяю, каждая жалоба будет рассмотрена самым тщательным образом.



Помимо этого, на уровне управлений здравоохранения, комитетов контроля качества медицинского обслуживания существуют специальные блоги, действуют "горячие линии"… И надо сказать, люди обращаются к нам очень активно. Если жалоб становится в какой-то сфере все больше, то принимают­ся соответствующие административные решения, чтобы улучшить положение дел. Тем более что сейчас наше население становится все более активным, оно хорошо знает свои права, свободно общается в Интернете, это в свою очередь заставляет подтягиваться и медиков.