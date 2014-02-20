Станет «реактивной» неотложка

Стоит отметить, что в минувшем году в рамках государственной программы «Саламатты Қазақстан» парк городской станции скорой медицинской помощи усилили сразу 8 радиофицированных, с цветовой сигнализацией, санитарных автомобилей, оснащенных современным оборудованием.

Чтобы не опаздывать к больному, в минувшем году открыты пять отделений этой специализированной службы в строящемся микрорайоне «Байтерек» областного центра, в Мойынкумском, Байзакском, Жамбылском и Кордайском районах.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,

Тараз