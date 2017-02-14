​Станет режиссером фигурист

Вполне возможно, режиссерский кинодебют Дениса состоится в рамках республиканского конкурса короткометражек 48 Hour Film Race («Снять за 48 часов»). Эту весьма любопытную новость поклонникам фигуриста сообщил организатор конкурса Андрей Мануйлов.

– Встретились мы случайно. Побеседовали. Денис признался, что не прочь попробовать себя в роли режиссера, и пожелал нам отличных участников и ярких работ. На момент проведения конкурса Денис будет находиться в Японии. Возможно, там и дебютирует в качестве режиссера, – сообщил Андрей Мануйлов.

Пробовать себя в новом амплуа Денису не впервой. Он создал собственное шоу на льду – уникальный проект, не имеющий аналогов в Казахстане. В этом зрелищном представлении участвуют звезды мирового фигурного катания, о нем рассказывают мировые СМИ, билеты на него раскупаются мгновенно. Серебряный призер чемпионата мира в Канаде 2013 года, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи 2014 года, победитель Универсиады 2017 года также радует фанатов своими вокальными данными, игрой на музыкальных инструментах и даже собственными произве­дениями. Увлекается фигурист и фотографией. Нередко в качестве моделей он привлекает своих друзей-спортсменов, с которыми участвует на различных турнирах и выступает в шоу.

Что касается конкурса 48 Hour Race Film, который проводится при поддерж­ке дипломатической миссии США, то его условие таково: нужно собрать команду, зарегистрироваться и ждать старта, а после снять фильм за 48 часов. Участник получит вводные данные, которые нужно будет включить в коротко­метражку, чтобы организаторы были уверены – он действительно сделал это за 48 часов!

Победителей ждут ценные призы, в том числе 1 млн тенге и годовое обучение от киношколы Action. Уже подано более 700 заявок.