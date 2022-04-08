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Станет шире круг возможностей
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В стране созданы все условия для обучения государственному языку, дело теперь за созданием языковой среды.

На начало 2021 года доля владеющих государственным языком на том или ином уровне в регионе составляла 92,5%, на 1 января текущего года – 93%. Это относительно хорошая динамика, считает руководитель управления по развитию языков ЗКО Ерлан Галиев. Работа уполномоченного органа направлена на реализацию языковой политики и в том числе на обеспечение полноценного функционирования государственного языка как языка межнационального общения.

Выучить язык сегодня можно и самостоятельно, используя бесплатные интернет-платформы. Сейчас они представлены для пользователей любого возраста и уровня. Обучающимся открыт доступ к видеоурокам и аудиокни­гам, учебникам и художественной литературе, словарям и сборникам распространенных словосочетаний и отраслевых терминов. Есть платформы для дошколят, где обучение проходит в игровой форме, и порталы, на которых расскажут, как вести документооборот на государственном языке.

На территории области продолжается обучение и в традиционном формате. В текущем году курсами разного уровня знания будут охвачены 715 человек. На эти цели из бюджета выделено порядка 21 млн тенге. Возобновится и работа клуба «СөйлеТime», организованного в прошлом году для представителей разных этносов. Его члены осваивают казахский язык в формате свободного общения.

В целях укрепления социально-культурных связей с представителями казахских диаспор, проживающих в Российской Федерации, запланирован традиционный международный фестиваль Аltyn kópir с участием местных языковедов, краеведов, историков и молодежных лидеров. В текущем году в данном проекте планируется участие 35 молодых людей из приграничных областей РФ. Организаторы намерены немного изменить формат фестиваля.

– Мы хотим, чтобы наши гости были представлены группами по 5–6 человек из числа активной молодежи (краеведов, музыкантов, спортсменов, прикладников, ремесленников). В программах этих групп по интересам особый акцент будет сделан на тематических мастер-классах по нацио­нальным видам спорта, игре на музыкальных инструментах, планируется посещение этноаула, чтобы по приезде домой они могли поделиться полученными знаниями, продвигали у себя на родине увиденное в Казахстане. Например, спортсмены, возможно, откроют при диаспоре секцию по национальному виду спорта, а прикладники – кружок по плетению камчи или пошиву көрпе, – делится идеями Ерлан Галиев.

По его мнению, сегодня в стране созданы все условия для желающих освоить государственный язык. Теперь пришла пора создать условия для его более широкого использования.

– Согласитесь, если информация дается на двух и более языках, то, как правило, мозг выбирает «легкий» путь. Возможно, нет необходимости переводить названия самых распространенных товаров, услуг, например, писать на ценниках «нан – хлеб», «сүт – молоко», «шұжық – колбаса». Это знают практически все. Пока есть услугополучатели, не владеющие государственным языком, предприниматели стараются оформить свой товар или услуги на двух языках. Если в ассортимен­те магазина порядка пятисот видов товаров, то еженедельно на десяти ценниках наиболее распространенных товаров наименование нужно оставлять только на государственном языке. Тем самым в повседневной жизни, в быту идет погружение в языковую среду, которое необходимо тем, кто еще не овладел государственным языком. Для этого им не придется тратить время на курсы. Если покупатель две недели подряд в магазине будет видеть на ценнике слово «шұжық», то не просто выучит его, но и запомнит, как пишется, а в дальнейшем постарается применять, – рассказывает Ерлан Галиев.

Именно внедрение государственного языка через культуру и быт стало новой задачей, поставленной перед международным обществом «Қазақ тілі» по итогам VI Курултая, прошедшего в конце ноября прошлого года в Туркестане.

– Совместно с представителями общественности мы организовали встречу с рекламодателями. По ее итогам вынесли предложение: в течение февраля провести акцию «Реклама без ошибок». Целый месяц филологи бесплатно помогали предпринимателям с переводами. Суть акции понятна: нельзя в визуальной информации допускать ошибки, ведь если дети или взрос­лые, изучающие язык, на вывесках, в рекламе увидят неверный перевод, неверное написание, то они так и запомнят эти слова. Поэтому мы сделали акцент на правильной подаче информации как на государственном, так и на других языках. В рамках акции был сделан очередной обход общественных мест с наибольшим скоплением людей, проверены на правильность написания визуально-информационные материалы в ЦОНах, поликлиниках, на вок­залах и общественном транспорте, – отметили в областном управлении по развитию языков.

23 февраля западноказахстанский филиал общества «Қазақ тілі» был зарегистрирован в органах юстиции, и в районах области приступили к созданию первичных организаций. На сегодня в ЗКО насчитывается 42 ПО, в них числятся 646 человек. Это энтузиасты, которые будут отвечать за организацию культурных мероприятий, более глубокое использование государственного языка в рабочих процессах, к примеру, на внутренних рабочих совещаниях, в ведении документооборота. Упор сделан на создание ПО не в бюджетных организациях, где эта работа поставлена на достойном уровне, а на взаимодействие с крупными коммерческими организациями и предприятиями коммунального хозяйства.

– Первички приняли активное участие в подготовке мероприятий, посвященных празднованию Наурыза. К примеру, побывал человек на выставке ремесленников, заинтересовался предметом быта, который сам не использует – ему обязательно захочется узнать, как он называется, традиции, связанные с ним. Например, «көрпе» с его разными видами: құрақ көрпе, шәй көрпе, жамылғы или төсек көрпе. Вот и получается, что человек учит эти названия, чтобы поделиться с родными, друзьями своими впечатлениями. В этом и заключается идея изучения государственного языка через культуру и быт, – делится Ерлан Ерсайынович.

Внимание нужно уделить и общественному транспорту. Пока есть жалобы от населения на кондукторов и водителей, которые порой «забывают» объявлять остановки на государственном языке.

Погружения в среду не хватает даже казахоязычной молодежи и школьникам.

– Мы не раз замечали, что даже в школах с государственным языком обучения дети на переменах, обсуждая фильмы, мультфильмы, видеоролики на YouTube и в TikTok, говорят на языке своих героев. И, как правило, это не казахский. Нужно развивать интернет-контент, пополнять фонды библиотек книгами на государственном языке. Не всегда качественен перевод шедевров мировой кинематографии. Сегодня в рамках национального проекта «Рухани жаңғыру» из республиканского бюджета выделяются средства на перевод мультфильмов и фильмов. На встречах с молодежью мы предлагаем им снимать ролики для соцсетей, мини-сериалы, короткометражки на казахском языке на темы культуры, традиций, быта, – говорит руководитель управления.

– Одним из направлений широкого применения государственного языка является его использование в каждой отрасли, особенно в научно-технической. Для этого направления также выделяются средства, привлекаются языковеды. Но в эту работу должны быть активно включены специа­листы и всех других отраслей. Лучше грамотного финансиста никто не сделает смысловой перевод термина, применяющегося в банковской сфере. Если душой болеешь за свой родной язык, не надо сидеть и ждать, пока кто-то переведет. Нужно предлагать, внося свой посильный вклад в его развитие.

А еще вкладом в создание языковой среды могут стать предложения друзьям и коллегам общаться на казахском.

– Всегда можно найти того, с кем будешь отрабатывать языковые навыки, – считает Ерлан Галиев. – Я, например, предлагаю: если звоните мне, пишете сообщения в WhatsApp, пробуйте делать это на казахском. Тогда каждое наше общение – плюс несколько новых фраз в ваш словарный запас.

Ну что ж, придется и мне завтра открыть словарь еще по одному поводу. Сделаю это с большой радостью. Надеюсь, и меня «затянет».

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