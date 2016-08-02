​Станет Урал полноводным

Путь от Уральска до Атырау и далее к Каспийскому морю, куда впадает Урал, с остановками в селе Шабдаржап (прежнее название Харькино) Акжайыкского района Западно-Казахстанской и селе Индер Атырауской областей запомнился теплыми, дружескими встречами с людьми, которым дорога река и близки задачи международной экспедиции.

Проходя на байдарках маршрут по Уралу, заметили: воды в реке стало заметно больше, чем в прошлом году. Потом узнали, что с Ириклинского водохранилища в нашу сторону идет сброс воды со скоростью 60 кубических метров в секунду, что в 4 раза больше прежнего.

В то время, когда приближались к Атырау, состоялась встреча акима Атырауской области Нурлана Ногаева с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом, в которой приняли участие и представители Западно-Казахстанского областного акимата. Итоги беседы были оглашены перед последним водным маршрутом от окраины города до набережной.

Поздравив всех с завершением юбилейной экспедиции, руководители двух областей сообщили, что теперь сброс воды с Ириклинского водохранилища будет не стихийным, как прежде, а планомерным и регулируемым.

– Мы разрабатываем проектно-сметную документацию по проведению дноуглубительных работ, для которых необходимо найти удобное время, чтобы не мешать нересту и миграции рыбы. Рассчитываем получить средства из республиканского бюджета, а также будем рассматривать вопрос выделения средств из местного бюджета, – сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, подчеркнув, что эти меры помогут сохранить реку.

Уровень воды в Урале, по словам Ю. Берга, будет поддерживаться примерно в таком же объеме, как сегодня. Он также отметил, что дноуглубительные работы необходимо проводить одновременно по всей реке.

– Это логичный результат экспедиционных изысканий и инициатив участников международного проекта, которые с самого начала во главу угла ставили задачу сохранения и защиты неповторимого водного комплекса – бассейна реки Урал. Не сомневаюсь, что двадцатый этап экспедиции и последующие проекты станут успешным продолжением начатой большой и важной работы, – подчеркнул он.

Члены международной экспедиции восприняли эту новость как победу, к которой они шли длинными туристскими тропами и водными маршрутами. У каждого важного дела должен быть результат, и символично, что этот положительный итог совпал с финишем юбилейной международной экспедиции, посвященной 25-летию Независимости нашей страны.

На старте последнего трехкилометрового маршрута желающих пройти на байдарках оказалось значительно больше, чем мест в лодках. Многим участникам экспедиции пришлось уступить места уважаемым людям и почетным гостям. Байдарки экспедиции прошли к финишу под эскортом десятка спортивных лодок, которыми управляли воспитанники Атырауской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Финишировав в основной группе, Ю. Берг и Н. Ногаев по­обещали на следующий год вдвоем пройти по воде расстояние не менее 20 км.

Каждый раз после финиша участники экспедиции составляли отчеты о своей работе и передавали их в высокие инстанции. И вот теперь «лед тронулся»: настойчивость неравнодушных людей самых разных профессий под руководством надежного капитана экспедиции Елены Тарасенко привела к первым заметным результатам.

Руководители областей, расположенных по обе стороны реки Урал, пришли к пониманию, что добрые соседи, которых связывает многовековая дружба, всегда помогали и должны помогать друг другу. А чтобы Урал не превратился в ручей, необходимо действовать сообща, повышать культуру населения, привлекать к охране природы молодежь, сохранять и приумножать вековые традиции братства и добрососедства между народами Казахстана и России.

Совместная экспедиция – одна из самых значимых акций в большом перечне интеграционных связей приграничных областей двух дружественных государств. Теперь ожидается подписание на высшем уровне межправительственного соглашения по сохранению транс­граничной реки Урал. Возможно, это произойдет, как уже было объявлено ранее, уже скоро – в начале октября нынешнего года.

Просматривая фотоматериалы разных маршрутов, можно поймать себя на мысли: какой же мощный патриотический заряд несет в себе сама форма проведения экспедиции. Государственные флаги стран на байдарках, эмблемы и атрибуты экспедиции, форма участников – это прежде всего демонстрация силы и воли людей, объединенных общей целью, – спасти и сохранить Урал для потомков.

Цели и задачи экспедиции находят понимание и поддержку всех людей, проживающих вдоль бассейна транс­граничной реки. А как не сказать о самих участниках проекта с обеих сторон – проекта, который сблизил нас 15 лет назад! Каждый год так радостно встречаться и так грустно расставаться.

Впервые пройден большой путь от истока до устья Урала, о чем мечтало не одно поколение туристов. После финиша в Атырау для участников экспедиции была предоставлена возможность прокатиться на катере по Каспию до места, где Урал впадает в море. Соответствующего водораздела с разным цветом воды мы не заметили, но факт, что Урал является одной из важных рек, пополняющих бассейн моря, подтверждаем.

Перед отъездом из Атырау в Уральск руководитель экспедиции Елена Тарасенко еще раз лично поблагодарила каждого участника экспедиции за вклад в общее дело и выразила надежду, что международная экспедиция будет жить, и ей по силам решать новые задачи. «Экспедиция – не отдых, а упорный каждодневный труд», – не переставала повторять она на каждой летучке перед стартом. И в этом нет сомнения.

Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Е. Тарасенко считает проект удавшимся. Главная задача – привлечение внимания общественности и правительств обеих стран к решению проблем экосистемы бассейна реки Урал – достигнута.

Уверены, что проект, который объединил ученых-экологов, краеведов, археологов и историков, представителей политических партий, законодательной и исполнительной власти, журналистов, студентов и учащихся из Казахстана и России, имеет право на дальнейшее существование.

Все эти годы республиканская газета «Казахстанская правда» выступала надежным партнером международной экспедиции, обеспечивая ей информационную поддержку. Впервые флаг «Казахстанской правды» проделал огромный путь от истока до устья реки Урал. Итогом огромной проделанной работы станет выпуск книги об экспедиции.