Станимир Стойлов: С "Атлетико" будем играть на максимуме

Фото с сайта Еurosport.ru
На предматчевой пресс-конференции главный тренер столичного клуба отметил, что в игре с испанцами его подопечные постараются показать качественный футбол, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Моя команда подходит к завтрашнему поединку в хорошем настроении. Да, "Атлетико" фаворит в этом матче, но в футболе это не всегда отражается на результате. "Астана" будет играть на максимуме, в этом случае у нас будут шансы поразить ворота противника", – сказал Стойлов.
На вопрос о том, выпустит ли наставник против фаворита противостояния сильнейший состав, Стойлов отметил, что не видит причин, по которым он должен беречь своих футболистов. " Все, кто в строю, завтра сыграют. У нас будет достаточно времени перед последней встречей чемпионата Казахстана с "Актобе", так что в игре с "Атлетико" сыграют все, кто готов", – рассказал болгарский специалист.
Несмотря на статус соперника, Стойлов верит в своих игроков. "Мы уже показали, что можем играть с любым противником. Верим, что и болельщики придут нас поддержать. Если у нас будут шансы, то, я надеюсь, мы ими воспользуемся. Мы верим в себя", – отметил тренер столичного коллектива.
Напомним, матч между "Астаной" и "Атлетико" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 3 ноября на стадионе "Астана Арена" в 21.00.
Поединок в прямом эфире будет транслировать телеканал "Тан".