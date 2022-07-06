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Становление области продолжается
Флора Левина

В Семее состоялась вторая внеочередная сессия маслихата области Абай.

Народные избранники рассмотрели вопросы, касающиеся утверждения схемы управления областью, согласования персонального состава облакимата, избрания членов местной избирательной комиссии.

Руководитель аппарата акима области Абай Жасулан Сарсебаев представил схему управления регионом. Единогласно принято решение об образовании аппарата акима области и аппаратов акимов городов и районов.

В области будут функционировать 17 управлений: финансов, экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, образования, культуры, развития языков и архивного дела, физической культуры и спорта, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, координации занятости и социальных программ, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и земельных отношений, здравоохранения, общественного развития, строительства, архитектуры и градостроительства, по контро­лю (ГАСК, инспекция труда), природных ресурсов и регулирования природопользования, государственных закупок, ветеринарии.

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