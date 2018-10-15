Становятся профессионалами

На открытии форума выступили директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы, депутат Сената Парламента РК Дарига

Назарбаева и министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Открывая форум, Дарига ­Назарбаева подчеркнула, что Jas Qalam – это интересная платформа, которая позволяет ее участникам открыто обсуждать опыт журналистской деятельности по освещению общественно-политических и экономических событий в стране, роль молодых журналистов в транс­формации масс-медиа, вопросы достоверности фактов и работы с негативным контентом, умение пользоваться современными информационными технологиями.

– Невозможно представить себе жизнь современного человека без СМИ, без журналистов. Быть журналистом – это значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, понимать, уметь объяснять и доносить до своей аудитории доступным и простым языком сложные явления современности. Это сверхсложная задача, не всем она бывает по плечу, но я надеюсь, что та учеба, которую вы проходите в рамках проекта Jas Qalam, встреча с журналистами, мэтрами пера, поможет вам многому научиться и уметь использовать знания в вашей повседневной деятельности, – обратилась Дарига Назарбаева к участникам форума.

По мнению сенатора, самый большой вызов, который стоит перед журналистикой сегодня и будет стоять перед ней всегда, – это быть модератором или медиатором между государством и обществом. Журналисту надо уметь доступно и понятно рассказывать людям, о чем идет речь в государственных программах, что делает Парламент, какой закон принимает и почему он нужен, усложнит он людям жизнь или облегчит.

– Я желаю вам всем успеха, чтобы жизнь всегда вдохновляла на хорошие журналистские работы, будьте исследователями, старайтесь разобраться в какой-то одной сфере, прямо дойти до ее сути, не старайтесь писать обо всем и понемножку, – напутствовала Дарига Назарбаева молодых журналистов.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев обратил внимание, что отечественная медиасфера бурно развивается в русле ключевых трендов глобальной коммуникационной революции. В потоке этих перемен важно уметь адаптироваться, сохраняя ключевые ценности, принципы и традиции журналистского цеха. Глава ведомства выразил уверенность, что форум Jas Qalam станет эффективной площадкой для обсуждения и совместной выработки решений самых актуальных проблем отрасли. А также поблагодарил Фонд Первого Президента за активность и неравнодушие к вопросу поддержки молодых профессионалов медиаотрасли.

– Быть профессионалом свое­го дела – это очень важно. Вы должны разбираться во всех тонкостях профессии, в вопросах, которые вы задаете. Если вы будете задавать правильные и умные вопросы, вы получите правильные и умные ответы, – подчеркнул Даурен Абаев.

Министр информации и коммуникаций также отметил, что от работы журналистов зависит развитие гражданского об­щества, понимание чиновниками меры их ответственности и, по большому счету, развитие Казахстана.

Форум Jas Qalam в Астане стал завершением одноименного рес­публиканского проекта по развитию молодежной журналистики, нацеленного на то, чтобы предос­тавить молодым журналистам возможность получить знания у известных и авторитетных в сфере медиа профессионалов. В течение года были организованы региональные форумы в Алматы, Таразе, Семипалатинске, участниками которых стали свыше 500 молодых людей. В финале проекта на форуме в Астане собрались более 100 человек в возрасте от 14 до 29 лет – это и действующие журналисты, и студенты факультетов журналистики, и те, кто проявляет интерес к медиасфере.