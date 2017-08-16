Станут ближе острова
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Сергей Осанов
Вчера в Астане Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с Премьер-министром Республики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама.
В ходе встречи обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики, туризма, науки и образования. Рассмотрены возможные направления экспортно-импортных операций между странами.
Сегодня, 16 августа, запланировано открытие Национального дня Республики Фиджи на Международной выставке «ЭКСПО-2017» с участием главы правительства островного государства.