​Станут ближе острова

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Сергей Осанов

Вчера в Астане Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с Премьер-министром Рес­публики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама.

В ходе встречи обсуждены перспек­тивы двустороннего сот­рудничества в различных сферах экономики, туризма, науки и образо­вания. Рассмотрены возможные направления экспортно-импорт­ных операций между странами.

Сегодня, 16 августа, запланировано открытие Национального дня Республики Фиджи на Международной выставке «ЭКСПО-2017» с участием главы правительства островного государства.

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