Так как заявки будут приниматься еще несколько дней, претендентов наверняка окажется больше. Однако путевку в Астану получат лишь 100 из них. Определит достойных созданная на базе молодежного ресурсного центра области комиссия. В ее состав, пояснил руководитель управления предпринимательства и туризма СКО Евгений Глотов, вошли представители государственных органов и неправительственных организаций, психологи, лингвисты – совершенное знание государственного и английского языков обязательно. Прошедшие отбор в будущем году отшлифуют навыки на специальных обучающих семинарах, чтобы достойно представить нашу республику перед гостями из более чем ста стран мира.