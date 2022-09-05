Старались как могли

Своевременно принятые меры по тушению пожара в Костанайской области помогли не допустить взрыва цистерн на нефтебазе в селе Аманкарагай, что привело бы к более трагическим последствиям.

3 сентября стало роковым для тысяч жителей Костанайской области. Сразу в нескольких регионах боролись со стихийным бедствием – огнем. Пять сел и два лесничества горели в области в один день. Общая площадь лесного пожара составила более 107 тыс. га.

Самое крупное возгорание началось еще 2 сентября в Аулиекольском районе. В 15.00 загорелись деревья и сухая трава на территории КГУ «Басаманское УЛХ». Тушение пожара осложнялось высокой температурой воздуха в 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 м⁄с, а также густой растительностью и отсутствием подъездных путей. В результате огонь распространялся очень быст­ро и уже на следующий день перекинулся на близлежащие поселки. Почти 2 тыс. жителей четырех сел – Озерное, Аманкарагай, Калинино и Лесное – были эвакуированы и размещены в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, где их обеспечивают питанием.

Вечером 3 сентября пожар полыхал уже во всех эвакуированных селах. Больше всего досталось поселку Аманкарагай, где огонь уничтожил 98 домов и по­строек. В общей сложности в Аулие­кольском районе сгорело 108 домов и построек. Не обошлось и без человеческих жертв. Утром 4 сентября под завалами обнаружено тело инвалида М. И. Бабенко 1936 года рождения. Установлено, что он отказался от эвакуации.

– Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), из которых четверо находятся в Центральной районной больнице, шесть – пос­ле осмотра и оказания помощи отправлены домой, – сообщили в оперативном штабе МЧС РК.

Однако эксперты уверены, что масштабы бедствия могли оказаться куда более значительными, если бы не слаженные действия спасателей. К тушению пожара в Аулиекольском районе привлечены силы четырех областей Казахстана. На место ЧП прибыл министр по ЧС Юрий Ильин.

– К обеду четвертого сентября все еще имеется восемь активных очагов пожара в лесной зоне Аулиекольского района. Кроме того, производится тушение в трех населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36. С целью недопущения распространения огня работают три воздушных судна, ожидаем прибытия еще трех воздушных судов с водосливными устройствами для того, чтобы бороться с верховыми пожарами, – рассказал министр по ЧС РК Юрий Ильин на брифинге, организованном в оперативном штабе. – Большую помощь оказало подразделение «Қазақстан темір жолы», потому что существовала угроза взрыва нефтебазы в поселке Аманкарагай. Благодаря принятым мерам с помощью пожарных поездов не было допущено распространение огня, которое и не привело к более трагическим последствиям.

В целом количество сил и средств, задействованных в тушении пожара, составило: 159 единиц техники, 6 воздушных судов, 5 пожарных поездов, 1332 человека личного состава из МЧС, МВД, Минобороны, РГКП «КазАвиаЛесохрана» и со стороны местных исполнительных органов.

Проведена эвакуация 1 841 человека из села Озерное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1 000 человек), села Калинино (228 человек) и села Лесное (363 человека).

Для пострадавших открыта горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Акиматом Костанайской области объяв­лена ЧС местного масштаба. В соответствии со статьей 58 Закона РК «О гражданской защите» граждане имеют право на возмещение ущерба, полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Как проинформировал глава региона, у пострадавших есть выбор на строительство нового дома или получение компенсации. Дома будут построены в кратчайшие сроки. Всего пострадало 108 строений, из них 98 домов полностью сгорели.

– По поручению акима Костанайской области создана комиссия, которая будет проводить оценку ущерба домовладений, пострадавших в результате пожара. Главой государства дано поручение Правительству рассмотреть выделение финансирования на компенсацию тех затрат, которые понесло население в результате стихийного бедствия, – уточнил Юрий Ильин.

Восстанавливая хронологию событий, стоит отметить, что 3 сентября в Костанайской облас­ти боролись одновременно сразу с тремя природными пожарами. В лесничестве Карабалыкского района горела сухая трава. Также сухостой стал причиной пожара и в селе Люблинка Карасуского района, где в результате перехода огня на хозпостройки и частный сектор сгорели 12 домов. Оба пожара ликвидированы, ущерб оценивается.

Еще одно возгорание в этот же день произошло и в городе Костанае. Горел магазин «Оружейная палата». Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО «ЮГ», а также здания столовой на предварительной площади более 2 тыс. кв. м. Пожаром повреждены припаркованные рядом два легковых автомобиля и восемь частных жилых домов. Пострадали семь работников магазина: четверо погибли и еще трое госпитализированы с различными степенями ожогов. Причина возгорания выясняется.

Пожары в Костанайской облас­ти расследует Генпрокуратура.

«Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Ход расследования Генеральным прокурором взят на личный контроль», – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РК.

Трагедия в Костанайской области сплотила жителей всего Казахстана. Помощь пострадавшим от пожаров собирают во всех уголках страны. 4 сентября в Домах дружбы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей на базе центров волонтерства развернуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей.

Стихийное бедствие стало причиной отмены большого мероприятия, посвященного 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова, которое должно было состояться на его родине в Жангельдинском районе. Именно туда 5 сентября планировалась рабочая поездка Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Однако в связи с чрезвычайной обстановкой, возникшей вследствие лесных пожаров в Костанайской области, мероприятия пере­несли на более поздний, пока не определенный срок.