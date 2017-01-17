​Старательно борются со старателями

Чингиз Ташенов, Акмолинская область

В поселке Аксу в хозяйственных постройках одного из местных жителей оперативниками был обнаружен цех по переработке золотосодержащего материала, в том числе дробильные аппараты, электродвигатели и моющие приспособления. Полицейские установили и владельца оборудования, которым оказался 33-летний местный житель.

Начато досудебное расследование по ст. 334 ч. 1 УК («Самовольное пользование недрами»), сог­ласно которой мужчине грозит штраф в размере до 500 МРП, или арест на срок до 90 суток.

Необходимо отметить, что работа по противодействию незаконной добыче золотосодержащей руды находится на особом контроле стражей порядка. В прошлом году акмолинскими полицейскими задержано более 6 500 незаконных старателей, обнаружено 29 мини-цехов и свыше 20 тонн золотосодержащей кварцевой руды. При этом также обнаружено 16 незаконных пролазов для спуска на нижние горизонты шахты.

По всем фактам обнаружения руды и мини-цехов расследуются уголовные дела, в том числе более ста – по ст. 334 УК РК («Самовольное пользование недрами») и шесть – по ст. 196­ УК РК («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого незаконным путем»). 

